7 новых моделей Audi, которые появятся в 2026 году

Как пишет Motor1, немецкий автопроизводитель уже готовится к релизу новинок, который начнется уже в ближайшие недели и охватит самые разнообразные сегменты – от компактных электрокаров до роскошных семейных внедорожников.

Читайте также: Гибридный Audi A6 стал еще мощнее благодаря тюнингу от ABT Sportsline

Audi A2: Возвращение легендарной иконы

Популярная в начале 2000-х модель A2 возвращается в совершенно новом статусе. На этот раз автомобиль дебютирует как компактный электромобиль.

Рендер Audi A2 e-tron (Источник: Motor1)

Новинка, построена на платформе MEB или MEB+ от Volkswagen Group, сохранит акцент на максимальной энергоэффективности. Ожидается, что модель получит батареи емкостью от 58 до 79 кВт-ч и появится на европейском рынке осенью 2026 года.

AUDI E7X: Эксклюзив для китайского рынка

Audi E7X

Бренд продолжает усиливать свое присутствие в Китае, где действует отдельная марка – AUDI. Новый E7X является полностью электрическим кроссовером, созданным совместно с концерном SAIC. Автомобиль базируется на передовой 900-вольтовой системе, что обеспечивает мощность до 670 лошадиных сил и запас хода около 750 км по циклу CLTC. Продажи в Китае стартуют до конца года.

Напомним: Новый AUDI E7X совсем не похож на традиционные модели немецкого производителя: фото

Audi RS5: Гибридная мощность в двух кузовах

Audi RS5 (Источник: Audi)

Новый RS5 стал значительным шагом вперед благодаря гибридной установке с возможностью подзарядки. В основе лежит 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который в паре с электромотором и аккумулятором на 25,9 кВт-ч выдает 603 л.с. и 824 Нм крутящего момента. Модель будет доступна как в кузове седан, так и в формате универсала.

Audi RS6: Последний с V8

Рендер Audi RS6 (Источник: Motor1)

Несмотря на активную электрификацию, следующий RS 6 должен остаться верным культовому 4,0-литровому V8 с двойным турбонаддувом. По предварительным данным, с помощью гибридных технологий мощность силовой установки превысит 700 л.с. Ожидается, что кроме традиционного универсала, мы можем увидеть и версию седан, которая заменит модели S7 и RS7.

Читайте также: Audi тестирует седан RS6: мощный гибрид готовится к дуэли с BMW M5

Audi Q4: Обновление популярного электрокара

Audi Q4 Sportback e-tron (Источник: Audi)

Компактный Q4 E-Tron получил плановое обновление для 2027 модельного года. Кроссовер теперь поддерживает зарядку быстрым током мощностью до 185 кВт-ч (что является рекордно большим показателем для этого класса). Восстановление энергии с 10% до 80% занимает всего 27 минут.

Audi Q7 и Q9: Новые семейные флагманы

Рендер Audi Q7 (Источник: Motor1)

Классический Q7, текущее поколение которого выпускается еще с 2015 года, наконец получит масштабное обновление с гораздо более современным подходом к дизайну и технологиям.

Рендер Audi Q9 (Источник: Motor1)

Однако главной новинкой станет еще больший внедорожник – Audi Q9. Этот флагман расположится на ступеньку выше Q7, получит роскошный трехрядный салон и мощные двигатели V6 и V8, поскольку бренд пока не готов полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания в сегменте больших SUV.

Также интересно: Audi Q8 из США дешевеет: сколько стоят это авто на аукционах

Взгляд в будущее

Планы Audi на 2027 год также включают разработку электрического "преемника TT" на 800-вольтовой архитектуре, возможное появление следующего поколения седана A8 и нового суперкара, который завершит трансформацию бренда.