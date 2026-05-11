7 нових моделей Audi, що з'являться у 2026 році

Як пише Motor1, німецький автовиробник вже готується до релізу новинок, який розпочнеться вже найближчими тижнями та охопить найрізноманітніші сегменти – від компактних електрокарів до розкішних сімейних позашляховиків.

Читайте також: Гібридний Audi A6 став ще потужнішим завдяки тюнінгу від ABT Sportsline

Audi A2: Повернення легендарної ікони

Популярна на початку 2000-х модель A2 повертається в абсолютно новому статусі. Цього разу автомобіль дебютує як компактний електромобіль.

Рендер Audi A2 e-tron (Джерело: Motor1)

Новинка, побудована на платформі MEB або MEB+ від Volkswagen Group, збереже акцент на максимальній енергоефективності. Очікується, що модель отримає батареї ємністю від 58 до 79 кВт-год та з’явиться на європейському ринку восени 2026 року.

AUDI E7X: Ексклюзив для китайського ринку

Audi E7X

Бренд продовжує посилювати свою присутність у Китаї, де діє окрема марка – AUDI. Новий E7X є повністю електричним кросовером, створеним спільно із концерном SAIC. Автомобіль базується на передовій 900-вольтовій системі, що забезпечує потужність до 670 кінських сил та запас ходу близько 750 км за циклом CLTC. Продажі в Китаї стартують до кінця року.

Нагадаємо: Новий AUDI E7X зовсім не схожий на традиційні моделі німецького виробника: фото

Audi RS5: Гібридна потужність у двох кузовах

Audi RS5 (Джерело: Audi)

Новий RS5 став значним кроком уперед завдяки гібридній установці з можливістю підзарядки. В основі лежить 2,9-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, який у парі з електромотором та акумулятором на 25,9 кВт-год видає 603 к.с. та 824 Нм крутного моменту. Модель буде доступна як у кузові седан, так і у форматі універсала.

Audi RS6: Останній з V8

Рендер Audi RS6 (Джерело: Motor1)

Попри активну електрифікацію, наступний RS 6 має залишитися вірним культовому 4,0-літровому V8 з подвійним турбонаддувом. За попередніми даними, за допомогою гібридних технологій потужність силової установки перевищить 700 к.с. Очікується, що окрім традиційного універсала, ми можемо побачити і версію седан, яка замінить моделі S7 та RS7.

Читайте також: Audi тестує седан RS6: потужний гібрид готується до дуелі з BMW M5

Audi Q4: Оновлення популярного електрокара

Audi Q4 Sportback e-tron (Джерело: Audi)

Компактний Q4 E-Tron отримав планове оновлення для 2027 модельного року. Кросовер тепер підтримує зарядку швидким струмом потужністю до 185 кВт-год (що є рекордно великим показником для цього класу). Відновлення енергії з 10% до 80% займає лише 27 хвилин.

Audi Q7 та Q9: Нові сімейні флагмани

Рендер Audi Q7 (Джерело: Motor1)

Класичний Q7, поточне покоління якого випускається ще з 2015 року, нарешті отримає масштабне оновлення з набагато сучаснішим підходом до дизайну та технологій.

Рендер Audi Q9 (Джерело: Motor1)

Проте головною новинкою стане ще більший позашляховик – Audi Q9. Цей флагман розташується на сходинку вище Q7, отримає розкішний трирядний салон та потужні двигуни V6 і V8, оскільки бренд поки не готовий повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння у сегменті великих SUV.

Також цікаво: Audi Q8 зі США дешевшає: скільки коштують це авто на аукціонах

Погляд у майбутнє

Плани Audi на 2027 рік також включають розробку електричного «наступника TT» на 800-вольтовій архітектурі, можливу появу наступного покоління седана A8 та нового суперкара, який завершить трансформацію бренду.