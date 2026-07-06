Електричний Geely E2 за 9,5 тисяч доларів виходить на ринок ЄС

Компанія Geely Auto Europe офіційно підтвердила вихід на ринок Європейського Союзу електричного хетчбека Geely E2. Під цією назвою в Європі продаватиметься модель Geely Galaxy Xingyuan — найпопулярніший електромобіль китайського ринку. Про це пише carnewschina.com.

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За підсумками 2025 року Geely Galaxy Xingyuan став найбільш продаваним електромобілем у Китаї та зберіг лідерство у період із січня по травень 2026 року. За цей час було реалізовано понад 160,8 тис. автомобілів.

У Китаї модель пропонується за ціною від 64,8 до 94,8 тис. юанів, що еквівалентно приблизно 9,5–14 тис. доларів США.

Для міжнародних ринків автомобіль використовує різні назви. У країнах Європейського Союзу він дебютує як Geely E2, тоді як у Великій Британії наприкінці серпня 2026 року модель вийде під назвою Geely EX2.

Geely характеризує новинку як компактний електричний хетчбек для щоденного використання, який поєднує динаміку, просторий салон і високий рівень безпеки.

Основні характеристики Geely E2:

Довжина — 4135 мм.

Ширина — 1805 мм.

Висота — 1580 мм.

Колісна база — 2650 мм.

Багажник — 375 літрів.

Передній багажний відсік — 70 літрів.

Сенсорний дисплей мультимедійної системи — 14,6 дюйма.

Автомобіль оснащується одним електродвигуном потужністю 85 кВт (114 к.с.), встановленим на задній осі. Живлення забезпечує акумулятор ємністю 39,4 кВт·год.

Заявлені характеристики:

Розгін від 0 до 100 км/год — 10,2 секунди.

Запас ходу за циклом WLTP — до 317 км.

Привід — задній.

Остаточні технічні характеристики та комплектації для європейського ринку Geely обіцяє оприлюднити ближче до початку продажів.

Модель вже має досвід міжнародної експансії. Поза межами Китаю автомобіль успішно продається в Білорусі, де його локально збирають, а також виробляється на підприємстві Renault у Бразилії в межах співпраці між французьким автовиробником і Geely.

Вихід Geely E2 на європейський ринок стане ще одним кроком у розширенні присутності китайських автовиробників у сегменті доступних електромобілів, де конкуренція останніми роками стрімко посилюється.