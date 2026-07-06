Електричний Geely E2 за 9,5 тисяч доларів виходить на ринок ЄС

Geely E2
Компанія Geely Auto Europe офіційно підтвердила вихід на ринок Європейського Союзу електричного хетчбека Geely E2. Під цією назвою в Європі продаватиметься модель Geely Galaxy Xingyuan — найпопулярніший електромобіль китайського ринку. Про це пише carnewschina.com.
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За підсумками 2025 року Geely Galaxy Xingyuan став найбільш продаваним електромобілем у Китаї та зберіг лідерство у період із січня по травень 2026 року. За цей час було реалізовано понад 160,8 тис. автомобілів.
У Китаї модель пропонується за ціною від 64,8 до 94,8 тис. юанів, що еквівалентно приблизно 9,5–14 тис. доларів США.
Для міжнародних ринків автомобіль використовує різні назви. У країнах Європейського Союзу він дебютує як Geely E2, тоді як у Великій Британії наприкінці серпня 2026 року модель вийде під назвою Geely EX2.
Geely характеризує новинку як компактний електричний хетчбек для щоденного використання, який поєднує динаміку, просторий салон і високий рівень безпеки.
Основні характеристики Geely E2:
- Довжина — 4135 мм.
- Ширина — 1805 мм.
- Висота — 1580 мм.
- Колісна база — 2650 мм.
- Багажник — 375 літрів.
- Передній багажний відсік — 70 літрів.
- Сенсорний дисплей мультимедійної системи — 14,6 дюйма.
Автомобіль оснащується одним електродвигуном потужністю 85 кВт (114 к.с.), встановленим на задній осі. Живлення забезпечує акумулятор ємністю 39,4 кВт·год.
Заявлені характеристики:
- Розгін від 0 до 100 км/год — 10,2 секунди.
- Запас ходу за циклом WLTP — до 317 км.
- Привід — задній.
Остаточні технічні характеристики та комплектації для європейського ринку Geely обіцяє оприлюднити ближче до початку продажів.
Модель вже має досвід міжнародної експансії. Поза межами Китаю автомобіль успішно продається в Білорусі, де його локально збирають, а також виробляється на підприємстві Renault у Бразилії в межах співпраці між французьким автовиробником і Geely.
Вихід Geely E2 на європейський ринок стане ще одним кроком у розширенні присутності китайських автовиробників у сегменті доступних електромобілів, де конкуренція останніми роками стрімко посилюється.