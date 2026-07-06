Электромобиль Geely E2 за 9,5 тысяч долларов выходит на рынок ЕС

Компания Geely Auto Europe официально подтвердила выход на рынок Европейского Союза электрического хэтчбека Geely E2. Под этим названием в Европе будет продаваться модель Geely Galaxy Xingyuan – самый популярный электромобиль на китайском рынке. Об этом пишет carnewschina.com.

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По итогам 2025 года Geely Galaxy Xingyuan стал самым продаваемым электромобилем в Китае и сохранил лидерство в период с января по май 2026 года. За это время было продано более 160,8 тыс. автомобилей.

В Китае модель предлагается по цене от 64,8 до 94,8 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 9,5–14 тыс. долларов США.

Для международных рынков автомобиль выпускается под разными названиями. В странах Европейского Союза он дебютирует как Geely E2, тогда как в Великобритании в конце августа 2026 года модель выйдет под названием Geely EX2.

Geely характеризует новинку как компактный электрический хэтчбек для повседневного использования, сочетающий динамику, просторный салон и высокий уровень безопасности.

Основные характеристики Geely E2:

Длина – 4135 мм.

Ширина – 1805 мм.

Высота – 1580 мм.

Колесная база – 2650 мм.

Объем багажника – 375 литров.

Передний багажный отсек – 70 литров.

Сенсорный дисплей мультимедийной системы – 14,6 дюйма.

Автомобиль оснащается одним электродвигателем мощностью 85 кВт (114 к.с.), установленным на задней оси. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 39,4 кВт·ч.

Заявленные характеристики:

Разгон от 0 до 100 км/ч – 10,2 секунды.

Запас хода по циклу WLTP – до 317 км.

Привод – задний.

Окончательные технические характеристики и комплектации для европейского рынка Geely обещает обнародовать ближе к началу продаж.

Модель уже имеет опыт международной экспансии. За пределами Китая автомобиль успешно продается в Беларуси, где его собирают локально, а также производится на заводе Renault в Бразилии в рамках сотрудничества между французским автопроизводителем и Geely.

Выход Geely E2 на европейский рынок станет еще одним шагом в расширении присутствия китайских автопроизводителей в сегменте доступных электромобилей, где конкуренция в последние годы стремительно усиливается.