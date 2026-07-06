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Электромобиль Geely E2 за 9,5 тысяч долларов выходит на рынок ЕС

Самый популярный электромобиль Китая выходит на рынок ЕС под названием Geely E2. Цена будет весьма доступной, что позволит ему занять прочные позиции на рынке.
Электромобиль от Geely за 9,5 тысяч долларов выходит на европейский рынок

Geely E2

Евгений Гудущан
logo6 июля, 18:20
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Компания Geely Auto Europe официально подтвердила выход на рынок Европейского Союза электрического хэтчбека Geely E2. Под этим названием в Европе будет продаваться модель Geely Galaxy Xingyuan – самый популярный электромобиль на китайском рынке. Об этом пишет carnewschina.com.

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По итогам 2025 года Geely Galaxy Xingyuan стал самым продаваемым электромобилем в Китае и сохранил лидерство в период с января по май 2026 года. За это время было продано более 160,8 тыс. автомобилей.

В Китае модель предлагается по цене от 64,8 до 94,8 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 9,5–14 тыс. долларов США.

Для международных рынков автомобиль выпускается под разными названиями. В странах Европейского Союза он дебютирует как Geely E2, тогда как в Великобритании в конце августа 2026 года модель выйдет под названием Geely EX2.

Geely характеризует новинку как компактный электрический хэтчбек для повседневного использования, сочетающий динамику, просторный салон и высокий уровень безопасности.

Основные характеристики Geely E2:

  • Длина – 4135 мм.
  • Ширина – 1805 мм.
  • Высота – 1580 мм.
  • Колесная база – 2650 мм.
  • Объем багажника – 375 литров.
  • Передний багажный отсек – 70 литров.
  • Сенсорный дисплей мультимедийной системы – 14,6 дюйма.

Автомобиль оснащается одним электродвигателем мощностью 85 кВт (114 к.с.), установленным на задней оси. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 39,4 кВт·ч.

Заявленные характеристики:

  • Разгон от 0 до 100 км/ч – 10,2 секунды.
  • Запас хода по циклу WLTP – до 317 км.
  • Привод – задний.

Окончательные технические характеристики и комплектации для европейского рынка Geely обещает обнародовать ближе к началу продаж.

Модель уже имеет опыт международной экспансии. За пределами Китая автомобиль успешно продается в Беларуси, где его собирают локально, а также производится на заводе Renault в Бразилии в рамках сотрудничества между французским автопроизводителем и Geely.

Выход Geely E2 на европейский рынок станет еще одним шагом в расширении присутствия китайских автопроизводителей в сегменте доступных электромобилей, где конкуренция в последние годы стремительно усиливается.

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