Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав нові акумулятори та став суттєво дешевшим

Головною зміною в оновленому Mitsubishi Eclipse Cross стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-год із літій-залізо-фосфатною (LFP) хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу до 472 кілометрів за циклом WLTP.

Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-год кросовер тепер отримав батарею ємністю 89 кВт-год із нікель-марганець-кобальтовою (NMC) хімією. Максимальний запас ходу збільшився на 15 км і тепер становить 650 кілометрів за WLTP. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займає близько 24 хвилин для версії з меншим акумулятором і 28 хвилин для 89-кіловатної батареї.

Потужність електромотора зросла

Незалежно від обраної батареї Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність збільшилася до 164 кВт (223 к.с.), що на 5 кінських сил більше, ніж у попередньої версії. Крутний момент становить 300 Нм. Інші характеристики силової установки суттєво не змінилися.

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Mitsubishi не наводить нових показників розгону та максимальної швидкості для оновленої версії, тому попередні дані про 0-100 км/год за 8,4 секунди та максимальну швидкість 170 км/год не варто автоматично застосовувати до модернізованої моделі без офіційного підтвердження.

Зовнішність Eclipse Cross залишилася без змін

Через рік після початку продажів Mitsubishi не стала змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12,3-дюймові дисплеї.

Mitsubishi Eclipse Cross EV став дешевшим

Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. У Нідерландах базова версія з акумулятором 67 кВт-год коштуватиме 32 990 євро з урахуванням місцевої пільги для електромобілів у розмірі 3000 євро.

Для порівняння, на старті продажів у Нідерландах електричний Eclipse Cross коштував від 45 690 євро. Таким чином, різниця між початковою ціною моделі та новою стартовою пропозицією становить 12 700 євро.

Версія Long Range із батареєю 89 кВт-год з'явиться пізніше. Попередня версія цієї модифікації наразі доступна на нідерландському ринку за ціною від 40 490 євро. Водночас зазначена стартова ціна 32 990 євро включає місцеву державну пільгу, тому порівнювати її безпосередньо з ціною минулорічної моделі без урахування умов субсидії некоректно.