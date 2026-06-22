Renault презентувала рестайлінговий Megane: що змінилось

Оскільки понад дві третини покупців цієї моделі є новачками у світі електромобілів, бренд зробив ставку на простоту експлуатації, ефективність та щоденний комфорт. Виробництво новинки та акумуляторних батарей повністю локалізовано у Франції, зазначає Renault.

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Експресивний дизайн та нова світлова ідентичність

Зовнішній вигляд електромобіля став значно динамічнішим, що додало йому більшої візуальної впевненості на дорозі. Передня частина кузова зазнала глибоких змін, де новими стали всі елементи, окрім головних фар. Бампер отримав виражену спортивну стилістику, а замість традиційних бічних повітрозабірників з'явився новий світловий малюнок із восьми елементів у формі діамантів, розташованих у шаховому порядку.

Закрита глянцево-чорна решітка радіатора та оновлений логотип бренду, який тепер розміщений безпосередньо під капотом, візуально розширюють автомобіль та підкреслюють його динамічну посадку. Задні тривимірні ліхтарі зберегли суцільну структуру, але тепер позбавлені зовнішнього захисного скла. Загальна висота машини збільшилася на 20 міліметрів через інтеграцію нової батареї, проте фірмові пропорції з великими колесами діаметром 19 або 20 дюймів, похилим дахом та висувними дверними ручками залишилися незмінними.

Оптимізована структура лінійки та витончений інтер'єр

Для спрощення вибору клієнтів структуру комплектацій було оптимізовано до двох рівнів: Techno та Esprit Alpine. Версія Techno пропонує широке базове оснащення, кузовні елементи в колір машини та 19-дюймові легкові диски. Преміальне виконання Esprit Alpine вирізняється ексклюзивними 20-дюймовими колесами та особливими акцентами в оформленні. Для моделі доступні сім кольорів кузова, включаючи новий матовий синій відтінок Slate, з можливістю замовлення двоколірного фарбування з чорним або сірим дахом.

В інтер'єрі версії Techno з'явилося покращене оздоблення передньої панелі штучною шкірою та декоративні вставки з дерева або сірого текстурованого матеріалу. Спортивний варіант Esprit Alpine отримав оригінальні дверні карти з градієнтним переходом від темно-сірого до синього кольору, а також світлодіодне атмосферне підсвічування салону, що автоматично адаптується до умов руху.

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Передова LFP-батарея та покращена ефективність

Електромобіль оснащується синхронним двигуном потужністю 220 кінських сил та 300 Нм крутного моменту, який виготовляється без використання рідкоземельних елементів. Головним технічним нововведенням стала поява батареї ємністю 67 кВт-год на основі літій-залізо-фосфатної хімії (LFP). Вона використовує інноваційну архітектуру cell-to-pack, де 232 комірки щільно упаковані безпосередньо в блок, що забезпечує високу щільність енергії та дозволяє досягати запасу ходу до 500 кілометрів за циклом WLTP.

Максимальна потужність швидкої зарядки постійним струмом зросла до 165 кВт, завдяки чому поповнити заряд акумулятора від 15% до 80% можна всього за 24 хвилини. Бортовий двонаправлений зарядний пристрій змінного струму підтримує функції V2L для підключення зовнішніх побутових приладів потужністю до 3700 Вт та V2G для віддачі надлишкової енергії назад у загальну мережу.

Цифрова екосистема openR та інтеграція штучного інтелекту

Основою цифрового простору в салоні залишається фірмова L-подібна панель openR, яка об'єднує 12,3-дюймовий екран приладів та 12-дюймовий дисплей мультимедійної системи. Мультимедіа працює на базі операційної системи open link із вбудованими сервісами Google, включаючи навігацію Maps та оптимізований планувальник маршрутів для електромобілів.

Головною технологічною новинкою є швидка інтеграція голосового помічника Google Gemini, який замінить колишній Google Assistant і дозволить водієві спілкуватися з машиною природною живою мовою. Крім того, автомобіль отримав камеру в лівій стійці для розпізнавання обличчя водія, що дозволяє автоматично застосовувати індивідуальні налаштування сидінь та мультимедіа відразу після посадки в салон. Нова функція інтелектуального керування однією педаллю дозволяє повністю зупиняти автомобіль за допомогою рекуперативного гальмування та утримувати його навіть на схилах до 20%.

Еволюція електричного первістка Renault