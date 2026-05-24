Renault Megane: яке покоління бестселера є найкращим на вторинному ринку

За понад тридцять років своєї історії цей автомобіль пройшов шлях від простого бюджетника до футуристичного електрокросовера. У цьому матеріалі проаналізуємо всі п’ять поколінь Renault Megane, виділимо їхні головні технічні переваги, хронічні “хвороби” та визначимо найбільш збалансований автомобіль для купівлі на вторинному ринку.

До слова, уся наведена інформація також безпосередньо стосуватиметься сімейства мінівенів Renault Scenic, оскільки ці автомобілі створено на базі лінійки Megane.

Renault Megane I (1995–2002): епоха максимальної простоти

Перша генерація моделі, що прийшла на зміну Renault 19, створювалася в епоху панування округлого дизайну. На момент свого дебюту автомобіль став проривом у сфері безпеки, завоювавши високі оцінки у краш-тестах Euro NCAP. На ринку пропонувалася рекордна кількість кузовів: хетчбек, седан, класичний універсал, купе і навіть кабріолет.

Під капотом встановлювалися майже “вічні” 8-клапанні бензинові атмосферні двигуни об'ємом 1.4, 1.6 та 2.0 літра, а також прості 1,9-літрові дизелі.

Слабкі місця: Головний ворог першого покоління – його вік і посередня корозійна стійкість металу. Знайти машину з живими порогами та арками сьогодні майже неможливо. Крім того, від старості масово руйнується ізоляція бортової проводки.

Актуальність на ринку: вкрай низька. Це варіант виключно як тимчасові "колеса" на короткий термін, оскільки знайти таке авто можна за 2-3 тисячі доларів.

Renault Megane II (2002–2008): французький епатаж

Друге покоління здійснило справжній візуальний фурор. Рубана і майже вертикальна задня частина хетчбека, яку в народі прозвали “праскою”, розірвала шаблони дизайну С-класу. В цій генерації французи першими в сегменті масово відмовилися від класичного металевого ключа запалювання на користь тонкої картки-ключа та кнопки запуску двигуна Start/Stop.

Саме на цій моделі дебютували перші версії легендарного 1,5-літрового турбодизеля серії K9K, що відомий своєю економічністю (середня витрата палива становить 5 л/100 км).

Серед бензинових моторів найкращим вибором є 1,6-літровий 16-клапанний двигун К4М, який надійно працює і з додатковим ГБО. Окремо варто згадати феноменальну стійкість до корозії – навіть через 20 років ці автомобілі не іржавіють.

Слабкі місця: Паливна система Delphi на дизелі K9K є чутливою до якості палива. Проте найбільшим головним болем власників є постійні дратівливі нюанси з електрикою. Найпоширенішими є збої системи безключового доступу, вихід з ладу шлейфа керма чи блоків запобіжників у підкапотному просторі.

Актуальність на ринку: середня. Купувати "другий Меган" варто у рестайлінговому виконанні (випуск після 2006 року). Дизельні версії слід ретельно перевіряти на відповідність пробігу, оскільки ремонт паливної системи може бути дорогим. Вартість таких автомобілів коливається в межах від 3 до 5 тисяч доларів.

Renault Megane III (2008–2016): головний "євробляховий" хіт України

Керівництво Renault відмовилося від радикальних експериментів із зовнішністю третьої генерації Megane та зробило ставку на максимальну практичність, солідність та комфорт водія.

Саме ці авто в кузові універсал свого часу тисячами імпортувалася з країн Західної Європи, ставши справжнім народним улюбленцем українських водіїв.

Інженери компанії провели масштабну роботу над помилками. Популярний дизель K9K позбувся дитячих хвороб – делікатну паливну систему Delphi замінили на значно витриваліші та довговічніші компоненти від Bosch, а згодом Siemens (пізніше маркувалась як Continental).

Просту і невибагливу конструкцію підвіски зі стійками McPherson попереду та балкою позаду покращили, внаслідок чого автомобіль став комфортнішим. Як і попередник, "третій Меган" також є зразком стійкості до іржі.

Слабкі місця: Бензинові турбомотори невеликого об'єму (особливо ранні 1.2 TCe) схильні до підвищеного споживання моторної оливи та швидкого розтягування ланцюга ГРМ. Також у парі з деякими двигунами встановлювався безступеневий варіатор виробництва Jatco, який погано переносить перегріви та агресивну їзду.

Актуальність на ринку: Висока. Це один із найкращих автомобілів на вторинному ринку в бюджетному сегменті до 8-9 тисяч доларів. Ідеальний вибір – дизельна версія потужністю 110 к.с. у парі з надійною 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Renault Megane IV (2016–2024): преміальні амбіції

Четверта генерація моделі перейшла на новий технологічний рівень. Автомобіль отримав виразний фірмовий стиль із великими С-подібними світлодіодними денними ходовими вогнями, вертикальний планшет мультимедійної системи R-Link 2 в салоні та передову архітектуру.

Окрім модернізованого дизеля 1.5 dCi, що отримав систему впорскування сечовини (AdBlue), у лінійці з'явився бензиновий турбомотор об'ємом 1,3 літра, розроблений спільно з інженерами концерну Daimler та Nissan. Водночас замість варіатора та старих гідромеханічних автоматів почав масово застосовуватися робот EDC розробки Getrag.

Слабкі місця: Роботизована коробка передач потребує регулярного обслуговування та діагностики стану зчеплення перед покупкою на вторинному ринку. Програмне забезпечення мультимедіа на машинах перших років випуску іноді страждає від "глюків" та самовільних перезавантажень.

Актуальність на ринку: дуже висока, адже це сучасний, безпечний та стильний автомобіль за цілком розумні гроші (близько 13-15 тисяч доларів). Найбільш збалансованим вибором є покупка перевіреного часом дизеля на механіці, хоча бензинові версії також можна розглядати.

Renault Megane E-Tech (з 2022 року): повна зміна філософії

П'яте покоління повністю розірвало зв'язок із минулим. Тепер Renault Megane – це виключно електричний крос-хетчбек, побудований на новітній глобальній модульній платформі CMF-EV (AmpR Medium), яку він ділить із японським електрокросовером Nissan Ariya.

Автомобіль отримав піднятий кузов із великими колесами, приховані дверні ручки та повністю цифровий салон-кокпіт. Megane E-Tech має потужність від 130 до 220 к.с., та акумуляторні батареї ємністю 40 або 60 кВт-год, які забезпечують реальний запас ходу від 300 до 400 км на одному заряді відповідно.

Слабкі місця: Машина стала помітно тіснішою на задньому ряду сидінь порівняно з універсалами третього та четвертого поколінь через специфічне компонування батареї в підлозі.

Актуальність на ринку: помірна. Ця версія лише починає з’являтись на українському вторинному ринку електромобілів і коштує суттєво дорожче за своїх попередників (20-22 тисячі доларів). Це варіант для міської експлуатації, але він втратив колишню утилітарну практичність.

Висновки

Перші генерації моделі поступово втрачають актуальність, тому їх варто розглядати лише за умови обмеженого бюджету. Водночас Megane III та Megane IV все ще залишаються ідеальним вибором для практичного водія.

Поєднання міцного шасі, а також дизельного двигуна з мінімальними витратами на паливо, роблять їх гарними варіантами для щоденної експлуатації. Електричний Megane E-Tech – це компроміс, який підійде далеко не всім, хоч і пропонує усі переваги сучасних автомобілів.