Коли варто задуматись про продаж свого авто

Своєчасне рішення продати старий автомобіль може зекономити гроші і позбавити постійного стресу. Експерти радять орієнтуватися на так зване “правило 50%”: якщо ремонт коштує більше половини ринкової ціни авто — вкладення втрачають сенс. Ось ключові сигнали, що машину варто змінити.

Серйозні проблеми з двигуном

Вихід з ладу двигуна — одна з найдорожчих несправностей. Його заміна може коштувати від 1000 до 10 000 доларів і більше. Ремонтувати двигун не завжди є сенс.

Навіть після ремонту або заміни інші вузли залишаються зношеними, тому ризик нових витрат дуже високий. У більшості випадків це вже економічно невигідно.

Поломка трансмісії

Несправності коробки передач — ще один критичний сигнал. Повна заміна може обійтися до 8000 доларів. Ремонт автоматичної коробки передач – складана та відповідальна справа. І відповідно недешева. У більшості випадків вигідніше замінити коробку ніж ремонтувати.

Для старих авто це часто дорівнює їхній вартості. Важливо розуміти: нова трансмісія не робить автомобіль “новим” — інші системи залишаються зношеними. Якщо мова про вживану АКПП з розборки то це “кіт у мішку”.

Корозія

Косметична корозія — не проблема. Але якщо іржа вражає раму чи несучі елементи, ситуація значно серйозніша.

Це вже питання безпеки: кузов втрачає міцність, а захист у ДТП суттєво знижується. Ремонт таких пошкоджень складний і дорогий.

Наслідки серйозної ДТП

Після сильних аварій автомобіль може мати приховані дефекти:

порушення геометрії кузова

проблеми з електронікою

спрацьовані системи безпеки

Навіть після відновлення така машина втрачає в ціні і часто вже не гарантує належного рівня надійності.

Постійні дрібні поломки

Найпідступніша проблема — регулярні “дрібниці”:

витоки мастила

поломки датчиків

часті ремонти гальм чи підвіски

Окремо вони здаються незначними, але разом формують великі витрати. Якщо за рік сума ремонтів наближається до половини вартості авто — це чіткий сигнал змінювати транспорт.

Коли варто продавати авто