Renault Megane: какое поколение бестселлера является лучшим на вторичном рынке

За более чем тридцать лет своей истории этот автомобиль прошел путь от простого бюджетника до футуристического электрокроссовера. В этом материале проанализируем все пять поколений Renault Megane, выделим их главные технические преимущества, хронические “болезни” и определим наиболее сбалансированный автомобиль для покупки на вторичном рынке.

К слову, вся приведенная информация также непосредственно будет касаться семейства минивэнов Renault Scenic, поскольку эти автомобили созданы на базе линейки Megane.

Renault Megane I (1995–2002): эпоха максимальной простоты

Первая генерация модели, пришедшая на смену Renault 19, создавалась в эпоху господства округлого дизайна. На момент своего дебюта автомобиль стал прорывом в сфере безопасности, завоевав высокие оценки в краш-тестах Euro NCAP. На рынке предлагалось рекордное количество кузовов: хэтчбек, седан, классический универсал, купе и даже кабриолет.

Под капотом устанавливались почти “вечные” 8-клапанные бензиновые атмосферные двигатели объемом 1.4, 1.6 и 2.0 литра, а также простые 1,9-литровые дизели.

Слабые места: Главный враг первого поколения – его возраст и посредственная коррозионная стойкость металла. Найти машину с живыми порогами и арками сегодня почти невозможно. Кроме того, от старости массово разрушается изоляция бортовой проводки.

Актуальность на рынке: крайне низкая. Это вариант исключительно как временные "колеса" на короткий срок, поскольку найти такое авто можно за 2-3 тысячи долларов.

Renault Megane II (2002–2008): французский эпатаж

Второе поколение произвело настоящий визуальный фурор. Рубленая и почти вертикальная задняя часть хэтчбека, которую в народе прозвали “утюгом”, разорвала шаблоны дизайна С-класса. В этой генерации французы первыми в сегменте массово отказались от классического металлического ключа зажигания в пользу тонкой карточки-ключа и кнопки запуска двигателя Start/Stop.

Именно на этой модели дебютировали первые версии легендарного 1,5-литрового турбодизеля серии K9K, известный своей экономичностью (средний расход топлива составляет 5 л/100 км).

Среди бензиновых моторов лучшим выбором является 1,6-литровый 16-клапанный двигатель К4М, который надежно работает и с дополнительным ГБО. Отдельно стоит упомянуть феноменальную устойчивость к коррозии – даже через 20 лет эти автомобили не ржавеют.

Слабые места: Топливная система Delphi на дизеле K9K чувствительна к качеству топлива. Однако самой большой головной болью владельцев являются постоянные раздражающие нюансы с электричеством. Самыми распространенными являются сбои системы бесключевого доступа, выход из строя шлейфа руля или блоков предохранителей в подкапотном пространстве.

Актуальность на рынке: средняя. Покупать "второй Меган" стоит в рестайлинговом исполнении (выпуск после 2006 года). Дизельные версии следует тщательно проверять на соответствие пробега, поскольку ремонт топливной системы может быть дорогим. Стоимость таких автомобилей колеблется в пределах от 3 до 5 тысяч долларов.

Renault Megane III (2008–2016): главный "евробляховий" хит Украины

Руководство Renault отказалось от радикальных экспериментов с внешностью третьей генерации Megane и сделало ставку на максимальную практичность, солидность и комфорт водителя.

Именно эти авто в кузове универсал в свое время тысячами импортировалась из стран Западной Европы, став настоящим народным любимцем украинских водителей.

Инженеры компании провели масштабную работу над ошибками. Популярный дизель K9K лишился детских болезней – деликатную топливную систему Delphi заменили на значительно более выносливые и долговечные компоненты от Bosch, а затем Siemens (позже маркировалась как Continental).

Простую и неприхотливую конструкцию подвески со стойками McPherson впереди и балкой сзади улучшили, в результате чего автомобиль стал более комфортным. Как и предшественник, "третий Меган" также является образцом устойчивости к ржавчине.

Слабые места: Бензиновые турбомоторы небольшого объема (особенно ранние 1.2 TCe) склонны к повышенному потреблению моторного масла и быстрому растяжению цепи ГРМ. Также в паре с некоторыми двигателями устанавливался бесступенчатый вариатор производства Jatco, который плохо переносит перегревы и агрессивную езду.

Актуальность на рынке: Высокая. Это один из лучших автомобилей на вторичном рынке в бюджетном сегменте до 8-9 тысяч долларов. Идеальный выбор – дизельная версия мощностью 110 л.с. в паре с надежной 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Renault Megane IV (2016–2024): премиальные амбиции

Четвертая генерация модели перешла на новый технологический уровень. Автомобиль получил выразительный фирменный стиль с большими С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, вертикальный планшет мультимедийной системы R-Link 2 в салоне и передовую архитектуру.

Кроме модернизированного дизеля 1.5 dCi, получившего систему впрыска мочевины (AdBlue), в линейке появился бензиновый турбомотор объемом 1,3 литра, разработанный совместно с инженерами концерна Daimler и Nissan. В то же время вместо вариатора и старых гидромеханических автоматов начал массово применяться робот EDC разработки Getrag.

Слабые места: Роботизированная коробка передач требует регулярного обслуживания и диагностики состояния сцепления перед покупкой на вторичном рынке. Программное обеспечение мультимедиа на машинах первых годов выпуска иногда страдает от "глюков" и самопроизвольных перезагрузок.

Актуальность на рынке: очень высокая, ведь это современный, безопасный и стильный автомобиль за вполне разумные деньги (около 13-15 тысяч долларов). Наиболее сбалансированным выбором является покупка проверенного временем дизеля на механике, хотя бензиновые версии также можно рассматривать.

Renault Megane E-Tech (с 2022 года): полная смена философии

Пятое поколение полностью разорвало связь с прошлым. Теперь Renault Megane – это исключительно электрический кросс-хэтчбек, построенный на новейшей глобальной модульной платформе CMF-EV (AmpR Medium), которую он делит с японским электрокроссовером Nissan Ariya.

Автомобиль получил поднятый кузов с большими колесами, скрытые дверные ручки и полностью цифровой салон-кокпит. Megane E-Tech имеет мощность от 130 до 220 л.с., и аккумуляторные батареи емкостью 40 или 60 кВт-ч, которые обеспечивают реальный запас хода от 300 до 400 км на одном заряде соответственно.

Слабые места: Машина стала заметно теснее на заднем ряду сидений по сравнению с универсалами третьего и четвертого поколений из-за специфической компоновки батареи в полу.

Актуальность на рынке: умеренная. Эта версия только начинает появляться на украинском вторичном рынке электромобилей и стоит существенно дороже своих предшественников (20-22 тысячи долларов). Это вариант для городской эксплуатации, но он потерял прежнюю утилитарную практичность.

Выводы

Первые генерации модели постепенно теряют актуальность, поэтому их стоит рассматривать только при условии ограниченного бюджета. В то же время Megane III и Megane IV все еще остаются идеальным выбором для практичного водителя.

Сочетание прочного шасси, а также дизельного двигателя с минимальными затратами на топливо, делают их хорошими вариантами для ежедневной эксплуатации. Электрический Megane E-Tech – это компромисс, который подойдет далеко не всем, хоть и предлагает все преимущества современных автомобилей.