Вживане чи нове авто: що вигідніше купувати в Україні у 2026 році

У першій половині 2026 року спостерігається зростання попиту на нові автівки: лише за березень українці придбали понад 5,9 тисяч одиниць легковиків, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідерами продажів залишаються бренди Toyota, Škoda і Renault.

Купівля нового авто в автосалоні у 2026 році має свої переваги. Дилери часто пропонують моделі 2025 року випуску зі знижкою 5–10%, хоча технічно вони не відрізняються від версій поточного року. Крім того, покупець отримує гарантію (безкоштовний ремонт при виході з ладу більшості агрегатів протягом 2-7 років) та офіційний сервіс з кваліфікованими майстрами для технічного обслуговування.

Однак, вже за перші 2-3 роки експлуатації автомобіль з салону втрачає частину свої вартості, що може стати неприємним сюрпризом для власника при подальшому його перепродажі. Зазвичай, преміальні авто втрачають більше, ніж масові бренди.

Вторинний ринок: тенденції

Аналітики зазначають, що основний фокус вподобань українців зміщується у бік вживаних бензинових авто та гібридів, тоді як дизелі та електромобілі демонструють падіння. Однак, купівля вживаного електромобіля часто є доцільнішою, якщо власник хоче заощадити на витратах, оскільки вартість електроенергії в Україні суттєво нижча за вартість бензину. Особливо якщо жити у власному будинку та користуватись пільговими цінами на електроенергію.

Податки та додаткові витрати

З 1 січня 2026 року в Україні відбулися зміни в законодавстві, які впливають на фінальну вартість володіння:

Скасування пільг: Пільги щодо сплати ПДВ (20% від митної вартості) під час розмитнення електромобілів було скасовано, хоча ставки акцизу залишаються нижчими, ніж для бензинових авто. А мито на ввезення “електричок”, як збір при першій реєстрації, залишається нульовим.

Пенсійний збір: При першій реєстрації (нове авто або імпорт) необхідно сплатити від 3% до 5% від вартості. Для машин дорожчих за 965 120 грн діє максимальна ставка 5%.

ПДВ та мито: Для традиційних авто з ДВЗ застосовуються від 2 до 10% мита та 20% ПДВ від сумарної митної вартості та акцизу. Акцизний збір нараховується залежно від віку авто та типу двигуна.

Фінансові інструменти: кредит та лізинг

Для тих, хто не готовий сплатити повну суму, у 2026 році існують досить вигідні кредитні пропозиції. Авансовий внесок у них становить 10–20%. При цьому якщо на руках є 50-70% від суми авто, то здорожчання при кредитуванні мінімальне.

Для юридичних осіб варто скористатись лізингом або державними програмами з пільговими відсотковими ставками.

Лізинг дозволяє включити витрати на реєстрацію, страхування та податки у щомісячні платежі, що знижує фінансове навантаження в момент покупки.

Деякі банки надають кредити і на вживані авто, але відсотки за користування для них суттєво вищі, ніж для нових. Окрім того, існують обмеження на вік авто, які можна взяти в кредит.

Висновок: інвестиція чи прагматизм?

Підбиваючи підсумок, у 2026 році вибір між новим та вживаним авто в Україні перестав бути однозначним і залежить від життєвих пріоритетів власника.