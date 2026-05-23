Вживане чи нове авто: що вигідніше купувати в Україні у 2026 році

Яке авто обрати – нове чи вживане?
У першій половині 2026 року спостерігається зростання попиту на нові автівки: лише за березень українці придбали понад 5,9 тисяч одиниць легковиків, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідерами продажів залишаються бренди Toyota, Škoda і Renault.
Купівля нового авто в автосалоні у 2026 році має свої переваги. Дилери часто пропонують моделі 2025 року випуску зі знижкою 5–10%, хоча технічно вони не відрізняються від версій поточного року. Крім того, покупець отримує гарантію (безкоштовний ремонт при виході з ладу більшості агрегатів протягом 2-7 років) та офіційний сервіс з кваліфікованими майстрами для технічного обслуговування.
Однак, вже за перші 2-3 роки експлуатації автомобіль з салону втрачає частину свої вартості, що може стати неприємним сюрпризом для власника при подальшому його перепродажі. Зазвичай, преміальні авто втрачають більше, ніж масові бренди.
Вторинний ринок: тенденції
Аналітики зазначають, що основний фокус вподобань українців зміщується у бік вживаних бензинових авто та гібридів, тоді як дизелі та електромобілі демонструють падіння. Однак, купівля вживаного електромобіля часто є доцільнішою, якщо власник хоче заощадити на витратах, оскільки вартість електроенергії в Україні суттєво нижча за вартість бензину. Особливо якщо жити у власному будинку та користуватись пільговими цінами на електроенергію.
Податки та додаткові витрати
З 1 січня 2026 року в Україні відбулися зміни в законодавстві, які впливають на фінальну вартість володіння:
- Скасування пільг: Пільги щодо сплати ПДВ (20% від митної вартості) під час розмитнення електромобілів було скасовано, хоча ставки акцизу залишаються нижчими, ніж для бензинових авто. А мито на ввезення “електричок”, як збір при першій реєстрації, залишається нульовим.
- Пенсійний збір: При першій реєстрації (нове авто або імпорт) необхідно сплатити від 3% до 5% від вартості. Для машин дорожчих за 965 120 грн діє максимальна ставка 5%.
- ПДВ та мито: Для традиційних авто з ДВЗ застосовуються від 2 до 10% мита та 20% ПДВ від сумарної митної вартості та акцизу. Акцизний збір нараховується залежно від віку авто та типу двигуна.
Фінансові інструменти: кредит та лізинг
Для тих, хто не готовий сплатити повну суму, у 2026 році існують досить вигідні кредитні пропозиції. Авансовий внесок у них становить 10–20%. При цьому якщо на руках є 50-70% від суми авто, то здорожчання при кредитуванні мінімальне.
Для юридичних осіб варто скористатись лізингом або державними програмами з пільговими відсотковими ставками.
Лізинг дозволяє включити витрати на реєстрацію, страхування та податки у щомісячні платежі, що знижує фінансове навантаження в момент покупки.
Деякі банки надають кредити і на вживані авто, але відсотки за користування для них суттєво вищі, ніж для нових. Окрім того, існують обмеження на вік авто, які можна взяти в кредит.
Висновок: інвестиція чи прагматизм?
Підбиваючи підсумок, у 2026 році вибір між новим та вживаним авто в Україні перестав бути однозначним і залежить від життєвих пріоритетів власника.
- Нове авто залишається вибором тих, хто цінує прогнозованість. Попри вищі податки при першій реєстрації та швидку втрату вартості в перші два роки, власник отримує повну гарантію та доступ до передових інновацій у галузі автомобілебудування. У контексті 2026 року це найкращий варіант для корпоративного сектору та людей, які планують експлуатувати машину тривалий час (понад 5 років).
- Вживане авто є більш прагматичним рішенням з точки зору економії коштів. Попри це, не слід забувати, що деякі продавці не нехтують можливістю “приховати” історію авто, зокрема скручують пробіг або інформацію про ДТП, тому покупка автомобіля від власника має більше прихованих ризиків.