У березні попит на нові авто зріс на 16 відсотків

В Україні зафіксовано помітне пожвавлення авторинку. За даними Укравтопром, у березні українці придбали близько 5,9 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 35% більше, ніж у лютому.

Хто в лідерах продажів

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, яка суттєво випередила конкурентів.

До десятки лідерів увійшли:

Toyota — 908 авто Skoda — 521 авто Renault — 520 авто Volkswagen — 498 авто Hyundai — 347 авто BMW — 284 авто Nissan — 270 авто Suzuki — 238 авто Mazda — 223 авто BYD — 201 авто

Найпопулярніша модель

Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV4. Це вкотре підтверджує домінування SUV-сегмента на українському ринку нових авто.

Підсумки кварталу

За перший квартал 2026 року в Україні продали 15,4 тисячі нових автомобілів.

Зростання відносно минулого року становить 8%, що свідчить про поступове відновлення ринку.

Чому ринок зріс

Різке зростання у березні може пояснюватися кількома факторами:

відкладений попит після слабшого лютого

стабілізація валютного ринку

активізація корпоративних закупівель

Водночас частина угод може бути пов’язана із сезонними факторами.

Що насторожує

Попри позитивну динаміку, є кілька стримувальних факторів:

загальні обсяги ринку залишаються низькими порівняно з довоєнним рівнем

частка бюджетних моделей зменшується.

Крім того, значна частина попиту може бути нестабільною і залежати від економічної ситуації.

Висновок

Березень показав, що український авторинок здатний швидко відновлюватися:

попит зріс одразу на третину за місяць

лідерство зберігають традиційні бренди

SUV залишаються основним вибором

Втім говорити про стійке зростання поки зарано, ринок все ще чутливий до економічних і політичних факторів.