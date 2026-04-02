У березні попит на нові авто зріс на 16 відсотків

Ринок нових авто в Україні різко зріс у березні: що стоїть за стрибком попиту?
ФОТО: Toyota |

Toyota RAV4

Євген Гудущан
2 квітня, 10:10
В Україні зафіксовано помітне пожвавлення авторинку. За даними Укравтопром, у березні українці придбали близько 5,9 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 35% більше, ніж у лютому.

Хто в лідерах продажів

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, яка суттєво випередила конкурентів.

До десятки лідерів увійшли:

  1. Toyota — 908 авто
  2. Skoda — 521 авто
  3. Renault — 520 авто
  4. Volkswagen — 498 авто
  5. Hyundai — 347 авто
  6. BMW — 284 авто
  7. Nissan — 270 авто
  8. Suzuki — 238 авто
  9. Mazda — 223 авто
  10. BYD — 201 авто

Найпопулярніша модель

Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV4. Це вкотре підтверджує домінування SUV-сегмента на українському ринку нових авто.

Підсумки кварталу

За перший квартал 2026 року в Україні продали 15,4 тисячі нових автомобілів.

Зростання відносно минулого року становить 8%, що свідчить про поступове відновлення ринку.

Чому ринок зріс

Різке зростання у березні може пояснюватися кількома факторами:

  • відкладений попит після слабшого лютого
  • стабілізація валютного ринку
  • активізація корпоративних закупівель

Водночас частина угод може бути пов’язана із сезонними факторами.

Що насторожує

Попри позитивну динаміку, є кілька стримувальних факторів:

  • загальні обсяги ринку залишаються низькими порівняно з довоєнним рівнем
  • частка бюджетних моделей зменшується.

Крім того, значна частина попиту може бути нестабільною і залежати від економічної ситуації.

Висновок

Березень показав, що український авторинок здатний швидко відновлюватися:

  • попит зріс одразу на третину за місяць
  • лідерство зберігають традиційні бренди
  • SUV залишаються основним вибором

Втім говорити про стійке зростання поки зарано, ринок все ще чутливий до економічних і політичних факторів.

