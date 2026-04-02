У березні попит на нові авто зріс на 16 відсотків

Toyota RAV4
В Україні зафіксовано помітне пожвавлення авторинку. За даними Укравтопром, у березні українці придбали близько 5,9 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 35% більше, ніж у лютому.
Хто в лідерах продажів
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, яка суттєво випередила конкурентів.
До десятки лідерів увійшли:
- Toyota — 908 авто
- Skoda — 521 авто
- Renault — 520 авто
- Volkswagen — 498 авто
- Hyundai — 347 авто
- BMW — 284 авто
- Nissan — 270 авто
- Suzuki — 238 авто
- Mazda — 223 авто
- BYD — 201 авто
Найпопулярніша модель
Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV4. Це вкотре підтверджує домінування SUV-сегмента на українському ринку нових авто.
Підсумки кварталу
За перший квартал 2026 року в Україні продали 15,4 тисячі нових автомобілів.
Зростання відносно минулого року становить 8%, що свідчить про поступове відновлення ринку.
Чому ринок зріс
Різке зростання у березні може пояснюватися кількома факторами:
- відкладений попит після слабшого лютого
- стабілізація валютного ринку
- активізація корпоративних закупівель
Водночас частина угод може бути пов’язана із сезонними факторами.
Що насторожує
Попри позитивну динаміку, є кілька стримувальних факторів:
- загальні обсяги ринку залишаються низькими порівняно з довоєнним рівнем
- частка бюджетних моделей зменшується.
Крім того, значна частина попиту може бути нестабільною і залежати від економічної ситуації.
Висновок
Березень показав, що український авторинок здатний швидко відновлюватися:
- попит зріс одразу на третину за місяць
- лідерство зберігають традиційні бренди
- SUV залишаються основним вибором
Втім говорити про стійке зростання поки зарано, ринок все ще чутливий до економічних і політичних факторів.