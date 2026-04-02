В марте спрос на новые авто вырос на 16 процентов

Укр
Ру

Рынок новых авто в Украине резко вырос в марте: что стоит за скачком спроса
Toyota RAV4

Евгений Гудущан
2 апреля, 10:10
На территории Украины зафиксировано заметное оживление авторынка. По данным Укравтопром, в марте украинцы приобрели около 5,9 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 35% больше, чем в феврале.

Кто в лидерах продаж

Самой популярной маркой месяца стала Toyota, которая существенно опередила конкурентов.

В десятку лидеров вошли:

  1. Toyota - 908 авто
  2. Skoda - 521 авто
  3. Renault - 520 авто
  4. Volkswagen - 498 авто
  5. Hyundai - 347 авто
  6. BMW - 284 авто
  7. Nissan - 270 авто
  8. Suzuki - 238 авто
  9. Mazda - 223 авто
  10. BYD - 201 авто

Самая популярная модель

Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4. Это в очередной раз подтверждает доминирование SUV-сегмента на украинском рынке новых авто.

Итоги квартала

За первый квартал 2026 года в Украине продали 15,4 тысячи новых автомобилей.

Рост относительно прошлого года составляет 8%, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка.

Почему рынок вырос

Резкий рост в марте может объясняться несколькими факторами:

  • отложенный спрос после более слабого февраля
  • стабилизация валютного рынка
  • активизация корпоративных закупок

В то же время часть сделок может быть связана с сезонными факторами.

Что настораживает

Несмотря на положительную динамику, есть несколько сдерживающих факторов:

  • общие объемы рынка остаются низкими по сравнению с довоенным уровнем
  • доля бюджетных моделей уменьшается

Кроме того, значительная часть спроса может быть нестабильной и зависеть от экономической ситуации.

Вывод

Март показал, что украинский авторынок способен быстро восстанавливаться:

  • спрос вырос сразу на треть за месяц
  • лидерство сохраняют традиционные бренды
  • SUV остаются основным выбором

Впрочем говорить об устойчивом росте пока рано, рынок все еще чувствителен к экономическим и политическим факторам.

#Регистриция автомобиля #Aвтобизнес #Новости