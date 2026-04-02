В марте спрос на новые авто вырос на 16 процентов

Toyota RAV4
На территории Украины зафиксировано заметное оживление авторынка. По данным Укравтопром, в марте украинцы приобрели около 5,9 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 35% больше, чем в феврале.
Кто в лидерах продаж
Самой популярной маркой месяца стала Toyota, которая существенно опередила конкурентов.
В десятку лидеров вошли:
- Toyota - 908 авто
- Skoda - 521 авто
- Renault - 520 авто
- Volkswagen - 498 авто
- Hyundai - 347 авто
- BMW - 284 авто
- Nissan - 270 авто
- Suzuki - 238 авто
- Mazda - 223 авто
- BYD - 201 авто
Самая популярная модель
Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4. Это в очередной раз подтверждает доминирование SUV-сегмента на украинском рынке новых авто.
Итоги квартала
За первый квартал 2026 года в Украине продали 15,4 тысячи новых автомобилей.
Рост относительно прошлого года составляет 8%, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка.
Почему рынок вырос
Резкий рост в марте может объясняться несколькими факторами:
- отложенный спрос после более слабого февраля
- стабилизация валютного рынка
- активизация корпоративных закупок
В то же время часть сделок может быть связана с сезонными факторами.
Что настораживает
Несмотря на положительную динамику, есть несколько сдерживающих факторов:
- общие объемы рынка остаются низкими по сравнению с довоенным уровнем
- доля бюджетных моделей уменьшается
Кроме того, значительная часть спроса может быть нестабильной и зависеть от экономической ситуации.
Вывод
Март показал, что украинский авторынок способен быстро восстанавливаться:
- спрос вырос сразу на треть за месяц
- лидерство сохраняют традиционные бренды
- SUV остаются основным выбором
Впрочем говорить об устойчивом росте пока рано, рынок все еще чувствителен к экономическим и политическим факторам.