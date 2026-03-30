Mercedes-Benz оновит сразу три новых SUV: GLE, GLE Coupe и GLS

Как пишет Carscoops, изменения во внешности будут заметными. Обновленные кроссоверы получат переработанную переднюю часть с новым бампером и увеличенной решеткой радиатора. Особый акцент сделан на оптике – появятся фирменные “звездные” фары, которые уже стали новым дизайнерским акцентом бренда.

Задняя часть изменится менее радикально, но также получит новые светодиодные фонари с похожей графикой. Ожидаются и небольшие изменения в форме крышки багажника и декоративных элементах.

Интерьер с большими экранами и новыми технологиями

Внутри Mercedes-Benz сделает ставку на цифровизацию. По предварительным данным, кроссоверы получат новую мультимедийную архитектуру с большим дисплеем, простирающимся от стойки до стойки. Базовая конфигурация, вероятно, будет включать цифровую панель приборов на 10,25 дюйма и центральный экран на 14 дюймов.

Также будет опционально доступен MBUX Superscreen с отдельным дисплеем для пассажира, а топовая версия может получить MBUX Hyperscreen – гигантский 39-дюймовый экран на всю переднюю панель. Также ожидаются новый руль, обновленная центральная консоль и расширенные возможности виртуального ассистента на базе искусственного интеллекта.

Обновленные двигатели и шанс для нового V8

Техническая часть также не останется без изменений. По предварительной информации, Mercedes-Benz GLS в версии 580 может получить новый 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который уже дебютировал в S-Class. Такой мотор развивает около 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Более доступные модификации GLS 450, вероятно, сохранят 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбодвигатель, но с доработкой. Мощность останется на уровне около 376 л.с., зато крутящий момент возрастет, что положительно повлияет на динамику и эластичность.

Дебют уже совсем близко

Официальная премьера обновленных GLE, GLE Coupe и GLS запланирована на 31 марта. Именно тогда производитель раскроет все детали, включая комплектациями, технологиями и окончательными характеристиками. Учитывая тренды бренда, можно ожидать, что обновление будет эволюционным, но одновременно важным – с фокусом на цифровые технологии, комфорт и эффективность.