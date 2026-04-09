Які вживані авто обирали україніці у березні: статистика

У березні 2026 року український автопарк поповнили 18,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. За даними Укравтопром, це на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Структура ринку: різка зміна вподобань

Найбільшу частку серед імпортованих авто зайняли бензинові моделі — 58%, що суттєво більше, ніж 45% торік.

Інші сегменти розподілилися так:

дизельні авто — 21% (проти 23% у 2025 році)

електромобілі — 9% (різке падіння з 23%)

гібриди — 8% (зростання з 5%)

авто з ГБО — 4% (без змін)

Середній вік імпортованих автомобілів становить близько 10 років, що підтверджує стабільний попит на доступний транспорт середнього віку.

Лідери серед моделей

Найпопулярнішою моделлю серед “свіжопригнаних” авто традиційно став Volkswagen Golf.

До десятки лідерів також увійшли:

Volkswagen Golf — 849 од. Volkswagen Tiguan — 787 од. Audi Q5 — 627 од. Nissan Rogue — 624 од. Skoda Octavia — 594 од. Renault Megane — 589 од. Ford Escape — 415 од. Volkswagen Passat — 385 од. Mazda CX-5 — 361 од. Nissan Qashqai — 352 од.

Аналітика: чому падає імпорт і що змінилося

Головна тенденція березня — різке скорочення частки електромобілів. Падіння з 23% до 9% може свідчити про кілька факторів:

перегляд державних стимулів або економічної доцільності

зростання цін на електрокари на зовнішніх ринках

інфраструктурні обмеження в Україні

Водночас зростання частки бензинових авто демонструє повернення до більш традиційних і прогнозованих варіантів, особливо в умовах нестабільного ринку.

Популярність моделей типу Volkswagen Golf та Skoda Octavia підтверджує ключові критерії вибору українців:

доступність обслуговування

наявність запчастин

помірна витрата пального

Висновок

Ринок імпортованих авто залишається одним із ключових сегментів українського авторинку, однак демонструє зміну структури попиту. Українці дедалі частіше обирають практичні та перевірені рішення, поступово відходячи від експериментів із електротранспортом.