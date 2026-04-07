Скільки вантажівок продали у березні: статистика

За даними Укравтопром, протягом місяця було реалізовано 1085 нових вантажних і спеціалізованих автомобілів. Це на 23% більше, ніж у лютому, що свідчить про сезонне пожвавлення ринку.
Водночас у порівнянні з березнем 2025 року зростання склало лише 6%. Такий показник виглядає досить стримано, враховуючи низьку базу попереднього року та очікування більш активного відновлення сегмента комерційного транспорту.
З початку року український парк вантажних і спецавтомобілів поповнився 2911 новими одиницями. Це лише на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що додатково підтверджує обережність бізнесу в оновленні автопарків.
Лідери ринку
У березні перші позиції зайняли:
- Renault — 179 автомобілів
- Volkswagen — 112 автомобілів
- Citroën — 93 автомобілі
- Fiat — 87 автомобілів
- Opel — 78 автомобілів
Фактично ринок формують європейські бренди, які традиційно сильні у сегменті легких комерційних авто та спецтехніки.
Що стоїть за цифрами
Місячне зростання пояснюється радше відкладеним попитом і активізацією бізнесу після зимового періоду. Натомість слабка річна динаміка вказує на обмежені інвестиційні можливості компаній, особливо в умовах економічної невизначеності.
Комерційний транспорт напряму залежить від стану економіки, логістики та будівельного сектору. Тому навіть невелике зростання тут є індикатором обережного відновлення, а не повноцінного ривка.
Висновок
Березень показав, що ринок вантажівок в Україні поступово оживає, але темпи залишаються помірними. Бізнес поки не готовий до масового оновлення автопарків, а отже подальша динаміка залежатиме від загальної економічної ситуації та стабільності попиту на перевезення.