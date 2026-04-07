Скільки вантажівок продали у березні: статистика

За даними Укравтопром, протягом місяця було реалізовано 1085 нових вантажних і спеціалізованих автомобілів. Це на 23% більше, ніж у лютому, що свідчить про сезонне пожвавлення ринку.

Читайте також: Кабмін змінив правила дорожнього руху для вантажівок

Водночас у порівнянні з березнем 2025 року зростання склало лише 6%. Такий показник виглядає досить стримано, враховуючи низьку базу попереднього року та очікування більш активного відновлення сегмента комерційного транспорту.

З початку року український парк вантажних і спецавтомобілів поповнився 2911 новими одиницями. Це лише на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що додатково підтверджує обережність бізнесу в оновленні автопарків.

Лідери ринку

У березні перші позиції зайняли:

Renault — 179 автомобілів

Volkswagen — 112 автомобілів

Citroën — 93 автомобілі

Fiat — 87 автомобілів

Opel — 78 автомобілів

Фактично ринок формують європейські бренди, які традиційно сильні у сегменті легких комерційних авто та спецтехніки.

Що стоїть за цифрами

Місячне зростання пояснюється радше відкладеним попитом і активізацією бізнесу після зимового періоду. Натомість слабка річна динаміка вказує на обмежені інвестиційні можливості компаній, особливо в умовах економічної невизначеності.

Комерційний транспорт напряму залежить від стану економіки, логістики та будівельного сектору. Тому навіть невелике зростання тут є індикатором обережного відновлення, а не повноцінного ривка.

Висновок

Березень показав, що ринок вантажівок в Україні поступово оживає, але темпи залишаються помірними. Бізнес поки не готовий до масового оновлення автопарків, а отже подальша динаміка залежатиме від загальної економічної ситуації та стабільності попиту на перевезення.