Сколько грузовиков продали в марте: статистика

По данным Укравтопром, в течение месяца было реализовано 1085 новых грузовых и специализированных автомобилей. Это на 23% больше, чем в феврале, что свидетельствует о сезонном оживлении рынка.

В то же время по сравнению с мартом 2025 года рост составил всего 6%. Такой показатель выглядит довольно сдержанно, учитывая низкую базу предыдущего года и ожидания более активного восстановления сегмента коммерческого транспорта.

С начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнился 2911 новыми единицами. Это лишь на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что дополнительно подтверждает осторожность бизнеса в обновлении автопарков.

Лидеры рынка

В марте первые позиции заняли:

Renault - 179 автомобилей

Volkswagen - 112 автомобилей

Citroën - 93 автомобиля

Fiat - 87 автомобилей

Opel - 78 автомобилей

Фактически рынок формируют европейские бренды, которые традиционно сильны в сегменте легких коммерческих авто и спецтехники.

Что стоит за цифрами

Месячный рост объясняется скорее отложенным спросом и активизацией бизнеса после зимнего периода. Зато слабая годовая динамика указывает на ограниченные инвестиционные возможности компаний, особенно в условиях экономической неопределенности.

Коммерческий транспорт напрямую зависит от состояния экономики, логистики и строительного сектора. Поэтому даже небольшой рост здесь является индикатором осторожного восстановления, а не полноценного рывка.

Вывод

Март показал, что рынок грузовиков в Украине постепенно оживает, но темпы остаются умеренными. Бизнес пока не готов к массовому обновлению автопарков, а значит дальнейшая динамика будет зависеть от общей экономической ситуации и стабильности спроса на перевозки.