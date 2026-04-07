Сколько грузовиков продали в марте: статистика

По данным Укравтопром, в течение месяца было реализовано 1085 новых грузовых и специализированных автомобилей. Это на 23% больше, чем в феврале, что свидетельствует о сезонном оживлении рынка.
В то же время по сравнению с мартом 2025 года рост составил всего 6%. Такой показатель выглядит довольно сдержанно, учитывая низкую базу предыдущего года и ожидания более активного восстановления сегмента коммерческого транспорта.
С начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнился 2911 новыми единицами. Это лишь на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что дополнительно подтверждает осторожность бизнеса в обновлении автопарков.
Лидеры рынка
В марте первые позиции заняли:
- Renault - 179 автомобилей
- Volkswagen - 112 автомобилей
- Citroën - 93 автомобиля
- Fiat - 87 автомобилей
- Opel - 78 автомобилей
Фактически рынок формируют европейские бренды, которые традиционно сильны в сегменте легких коммерческих авто и спецтехники.
Что стоит за цифрами
Месячный рост объясняется скорее отложенным спросом и активизацией бизнеса после зимнего периода. Зато слабая годовая динамика указывает на ограниченные инвестиционные возможности компаний, особенно в условиях экономической неопределенности.
Коммерческий транспорт напрямую зависит от состояния экономики, логистики и строительного сектора. Поэтому даже небольшой рост здесь является индикатором осторожного восстановления, а не полноценного рывка.
Вывод
Март показал, что рынок грузовиков в Украине постепенно оживает, но темпы остаются умеренными. Бизнес пока не готов к массовому обновлению автопарков, а значит дальнейшая динамика будет зависеть от общей экономической ситуации и стабильности спроса на перевозки.