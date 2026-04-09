Какие подержанные авто выбирали украинцы в марте: статистика

В марте 2026 года украинский автопарк пополнили 18,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По данным Укравтопром, это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Структура рынка: резкое изменение предпочтений

Наибольшую долю среди импортируемых авто заняли бензиновые модели - 58%, что существенно больше, чем 45% в прошлом году.

Другие сегменты распределились так:

дизельные авто - 21% (против 23% в 2025 году)

электромобили - 9% (резкое падение с 23%)

гибриды - 8% (рост с 5%)

авто с ГБО - 4% (без изменений)

Средний возраст импортируемых автомобилей составляет около 10 лет, что подтверждает стабильный спрос на доступный транспорт среднего возраста.

Лидеры среди моделей

Самой популярной моделью среди “свежепригнанных” авто традиционно стал Volkswagen Golf.

В десятку лидеров также вошли:

Volkswagen Golf - 849 ед. Volkswagen Tiguan - 787 ед. Audi Q5 - 627 ед. Nissan Rogue - 624 ед. Skoda Octavia - 594 ед. Renault Megane - 589 ед. Ford Escape - 415 ед. Volkswagen Passat - 385 ед. Mazda CX-5 - 361 ед. Nissan Qashqai - 352 ед.

Аналитика: почему падает импорт и что изменилось

Главная тенденция марта - резкое сокращение доли электромобилей. Падение с 23% до 9% может свидетельствовать о нескольких факторах:

пересмотре государственных стимулов или экономической целесообразности

росте цен на электрокары на внешних рынках

инфраструктурные ограничения в Украине

В то же время рост доли бензиновых авто демонстрирует возврат к более традиционным и прогнозируемым вариантам, особенно в условиях нестабильного рынка.

Популярность моделей типа Volkswagen Golf и Skoda Octavia подтверждает ключевые критерии выбора украинцев:

доступность обслуживания

наличие запчастей

умеренный расход топлива

Вывод

Рынок импортируемых авто остается одним из ключевых сегментов украинского авторынка, однако демонстрирует изменение структуры спроса. Украинцы все чаще выбирают практичные и проверенные решения, постепенно отходя от экспериментов с электротранспортом.