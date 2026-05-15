Де українці купують авто: “Дія” та Київ поділили авторинок

У квітні 2026 року географія авторинку України чітко показала, де купують вживані авто, куди заходить імпорт і де продається найбільше нових машин. За даними Інституту досліджень авторинку, ринок фактично поділився на три різні зони: цифрові угоди через “Дію”, західні області як логістичні ворота для пригону та Київ як головний центр продажу нових авто.

“Дія” стала найбільшим регіоном авторинку

На внутрішньому ринку перепродажів головним центром активності у квітні став не Київ і не окрема область, а застосунок “Дія”. Через нього пройшло 30,01% усіх угод, або близько 22,5 тисячі перереєстрацій.

Це дуже показова цифра. Фактично кожна третя зміна власника автомобіля в Україні вже відбувається онлайн. Для ринку вживаних авто це означає, що територіальна прив’язка поступово втрачає значення. Покупцю і продавцю дедалі важливіше швидко оформити угоду, а не їхати до сервісного центру й підлаштовуватися під черги.

Серед фізичних регіонів найбільшу активність зберігає Київ. На нього припало 11,85% внутрішніх перепродажів. Проте навіть столиця суттєво поступається цифровому каналу. Далі йдуть Дніпропетровська область із часткою 6,69% та Одеська область із 5%. Це великі регіони з активним внутрішнім попитом, де автомобіль залишається важливим інструментом щоденної мобільності та бізнесу.

Західні області тримають імпорт вживаних авто

В імпорті вживаних легковиків ситуація інша. Тут головну роль відіграють Київ та західні області. Формальним лідером у квітні стала столиця з часткою 13,56%. Але Львівська область майже наздогнала Київ — її результат становив 13,02%.

Ці два показники дуже близькі, проте економічна роль регіонів різна. Київ здебільшого виступає великим кінцевим ринком, де сконцентрований платоспроможний попит. Натомість Львівщина, Волинь, Рівненщина та частково Тернопільщина працюють як вхідні ворота для автомобілів з-за кордону.

Саме через західні області проходить значна частина “свіжого” імпорту. Тут сформована інфраструктура пригону, ремонту, підготовки та подальшого перепродажу машин. Тому для цих регіонів автомобіль часто є не лише транспортом, а й товаром, навколо якого працює ціла місцева економіка.

Особливо помітна роль Тернопільської області. Її частка в імпорті вживаних авто значно вища, ніж на ринку нових машин. Це свідчить, що регіон виконує функцію торговельного та сервісного майданчика, де автомобілі проходять підготовку перед подальшим продажем в інші області.

Нові автомобілі майже наполовину продаються у Києві

Ринок нових авто в Україні залишається найбільш централізованим. У квітні на Київ припало 45,83% перших реєстрацій нових легковиків. Тобто майже кожен другий новий автомобіль в країні був зареєстрований саме у столиці.

Це пояснюється не лише кількістю населення. У Києві сконцентровані головні офіси компаній, корпоративні автопарки, лізингові програми, дилерські центри та найбільша частина покупців із високою платоспроможністю. ʼ

Саме тому столиця має настільки великий відрив від інших регіонів.

Друге місце посіла Дніпропетровська область із часткою 7,27%, третє — Львівська область із 6,17%. Вони залишаються важливими регіональними центрами продажу нових авто, але їхній масштаб значно менший за київський.

Натомість у частині областей попит на нові машини залишається дуже обмеженим. У прифронтових та економічно вразливіших регіонах покупці частіше обирають вживані автомобілі, а нові авто купують значно рідше. Для таких областей ринок нових машин залишається радше винятком, ніж масовим явищем.

Що це означає для авторинку