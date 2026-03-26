Штрафи за паркування тепер видно у Дії

Штрафи за паркування
В Україні розширили функціональність цифрових покарань для водіїв: відтепер штрафи за порушення правил паркування можна переглянути онлайн. Відповідні постанови інспекторів і статус їх оплати відображаються в Електронний кабінет водія та додатку Дія.
Що саме змінилося
Раніше у цифрових сервісах водії могли бачити лише штрафи за порушення правил дорожнього руху, які:
- фіксувалися камерами в автоматичному режимі
- оформлювалися патрульною поліцією.
Штрафи за неправильне паркування, які виписують муніципальні інспектори, часто не відображалися. Це створювало проблему — водії не завжди вчасно дізнавалися про постанови і могли пропустити строки оплати зі знижкою або оскарження.
Як це реалізували
У МВС України повідомили, що зміни стали можливими завдяки:
- технічній інтеграції з системами місцевих громад
- доопрацюванню державних реєстрів
- участі державного підприємства ДП «Інфотех»
Це дозволило синхронізувати дані між муніципальними інспекціями та національними сервісами.
Де вже працює покарання
На цю мить функція доступна у таких містах:
- Житомир
- Хмельницький
- Львів
- Дніпро
- Дрогобич
- Біла Церква
- Вінниця
Очікується подальше підключення інших міст.
Що це означає для водіїв
Нововведення несе в собі нові данні для водіїв:
- зменшується ризик пропустити штраф
- підвищується прозорість роботи інспекторів
- з’являється можливість швидкої перевірки статусу оплати
- спрощується контроль власних порушень
Фактично, система робить облік штрафів централізованим.
Які штрафи
- Порушення правил паркування (наприклад, під знаком «зупинка/стоянка заборонена») - 340 грн
- Порушення з більш серйозними умовами (наприклад, паркування на місці для зарядки електромобілів) 340–510 грн.
- Якщо машина заважає руху або створює небезпеку - 680 грн.
- Паркування на місцях для людей з інвалідністю 1020–1700 грн.
- Неоплачена парковка. Штраф приблизно 20-кратна вартість години паркування (зазвичай 100–700 грн залежно від міста).
Ширший контекст
Це ще один крок у цифровізації державних штрафів. Влада поступово переводить покарання громадян від держави в онлайн-формат, зменшуючи залежність від паперових повідомлень і людського фактора.