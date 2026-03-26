Штрафи за паркування тепер видно у Дії

Штрафи за порушення правил паркування виписує не поліція, а окремі «інспектори з паркування». Тепер такі покарання будуть видні у додатку Дія.
ФОТО: freepik.com

Євген Гудущан
26 березня, 19:41
В Україні розширили функціональність цифрових покарань для водіїв: відтепер штрафи за порушення правил паркування можна переглянути онлайн. Відповідні постанови інспекторів і статус їх оплати відображаються в Електронний кабінет водія та додатку Дія.

Що саме змінилося

Раніше у цифрових сервісах водії могли бачити лише штрафи за порушення правил дорожнього руху, які:

  • фіксувалися камерами в автоматичному режимі
  • оформлювалися патрульною поліцією.

Штрафи за неправильне паркування, які виписують муніципальні інспектори, часто не відображалися. Це створювало проблему — водії не завжди вчасно дізнавалися про постанови і могли пропустити строки оплати зі знижкою або оскарження.

Як це реалізували

У МВС України повідомили, що зміни стали можливими завдяки:

  • технічній інтеграції з системами місцевих громад
  • доопрацюванню державних реєстрів
  • участі державного підприємства ДП «Інфотех»

Це дозволило синхронізувати дані між муніципальними інспекціями та національними сервісами.

Де вже працює покарання

На цю мить функція доступна у таких містах:

  • Житомир
  • Хмельницький
  • Львів
  • Дніпро
  • Дрогобич
  • Біла Церква
  • Вінниця

Очікується подальше підключення інших міст.

Що це означає для водіїв

Нововведення несе в собі нові данні для водіїв:

  • зменшується ризик пропустити штраф
  • підвищується прозорість роботи інспекторів
  • з’являється можливість швидкої перевірки статусу оплати
  • спрощується контроль власних порушень

Фактично, система робить облік штрафів централізованим.

Які штрафи

  • Порушення правил паркування (наприклад, під знаком «зупинка/стоянка заборонена») - 340 грн
  • Порушення з більш серйозними умовами (наприклад, паркування на місці для зарядки електромобілів) 340–510 грн.
  • Якщо машина заважає руху або створює небезпеку - 680 грн.
  • Паркування на місцях для людей з інвалідністю 1020–1700 грн.
  • Неоплачена парковка. Штраф приблизно 20-кратна вартість години паркування (зазвичай 100–700 грн залежно від міста).

Ширший контекст

Це ще один крок у цифровізації державних штрафів. Влада поступово переводить покарання громадян від держави в онлайн-формат, зменшуючи залежність від паперових повідомлень і людського фактора.

