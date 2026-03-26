Штрафи за паркування тепер видно у Дії

В Україні розширили функціональність цифрових покарань для водіїв: відтепер штрафи за порушення правил паркування можна переглянути онлайн. Відповідні постанови інспекторів і статус їх оплати відображаються в Електронний кабінет водія та додатку Дія.

Що саме змінилося

Раніше у цифрових сервісах водії могли бачити лише штрафи за порушення правил дорожнього руху, які:

фіксувалися камерами в автоматичному режимі

оформлювалися патрульною поліцією.

Штрафи за неправильне паркування, які виписують муніципальні інспектори, часто не відображалися. Це створювало проблему — водії не завжди вчасно дізнавалися про постанови і могли пропустити строки оплати зі знижкою або оскарження.

Як це реалізували

У МВС України повідомили, що зміни стали можливими завдяки:

технічній інтеграції з системами місцевих громад

доопрацюванню державних реєстрів

участі державного підприємства ДП «Інфотех»

Це дозволило синхронізувати дані між муніципальними інспекціями та національними сервісами.

Де вже працює покарання

На цю мить функція доступна у таких містах:

Житомир

Хмельницький

Львів

Дніпро

Дрогобич

Біла Церква

Вінниця

Очікується подальше підключення інших міст.

Що це означає для водіїв

Нововведення несе в собі нові данні для водіїв:

зменшується ризик пропустити штраф

підвищується прозорість роботи інспекторів

з’являється можливість швидкої перевірки статусу оплати

спрощується контроль власних порушень

Фактично, система робить облік штрафів централізованим.

Які штрафи

Порушення правил паркування (наприклад, під знаком «зупинка/стоянка заборонена») - 340 грн

Порушення з більш серйозними умовами (наприклад, паркування на місці для зарядки електромобілів) 340–510 грн.

Якщо машина заважає руху або створює небезпеку - 680 грн.

Паркування на місцях для людей з інвалідністю 1020–1700 грн.

Неоплачена парковка. Штраф приблизно 20-кратна вартість години паркування (зазвичай 100–700 грн залежно від міста).

Ширший контекст

Це ще один крок у цифровізації державних штрафів. Влада поступово переводить покарання громадян від держави в онлайн-формат, зменшуючи залежність від паперових повідомлень і людського фактора.