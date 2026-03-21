Який штраф, якщо не зупинитись на вимогу поліцейського

В Україні водії зобов’язані виконувати лише законні вимоги працівників поліції щодо зупинки транспортного засобу. Це правило діє і на блокпостах, зокрема тих, де працюють представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) разом із поліцейськими.

Згідно статті 35 закону України про Національну поліцію, існує лише 11 законних причин для зупинки транспортного засобу:

порушення правил дорожнього руху; ознаки несправності транспортного засобу; якщо є інформація, про причетність водія або пасажирів до кримінального чи адміністративного правопорушення; транспортний засіб перебуває в розшуку; необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; якщо необхідно залучити водія транспортного засобу у якості свідка; якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення порядку використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв; зупинка транспортного засобу з іноземною реєстрацією для перевірки законності використання; якщо є наявна інформація, що водій або пасажир самовільно залишили місце для утримання військовополонених.

Поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки. В іншому випадку зупинка вважається незаконною і усі подальші дії поліцейського – також.

Якщо не зупинятись на вимогу поліції

За невиконання вимоги про зупинку передбачена відповідальність (ст. 122-2 КУпАП):

штраф — 157 гривень;

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.

Важливо, що рішення про позбавлення права керування транспортними засобами може прийняти лише суд у встановленому законом порядку. У такому випадку поліцейському доведеться надати суду докази правомірності зупинки транспортного засобу.

Висновок

Ігнорування сигналу про зупинку — це порушення за яке передбачено штраф, або позбавлення права керування транспортними засобами на певний період. Нагадамо, що українців також позбавляють права керування за порушення правил військового обліку.