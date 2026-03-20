Скільки водіїв позбавили "прав" за позовом ТЦК

ФОТО: freepik.com|
Водіїв позбавляють "прав" за позовом ТЦК
В Україні зростає кількість судових справ щодо обмеження права керування транспортними засобами за порушення правил військового обліку. Водночас ефективність таких позовів залишається низькою через процесуальні недоліки, пише opendatabot.ua.
Читайте також: На Закарпатті підполковник ТЦК намагався "віджати" у підприємця два автомобілі Renault
У такої заборони є і інша сторона. Часто фігуранти справи можуть навіть не здогадуватись, що їх позбавили права керування та спокійно продовжувати користуватись транспортом у якості водія. Також можливі випадки свідомого ігнорування заборони.
Скільки справ відкрито
За наявними даними, наразі зафіксовано щонайменше 135 судових справ за позовами територіальних центрів комплектування (ТЦК).
З них:
- 42 справи відкрито з початку 2026 року;
- 52 справи було зафіксовано за весь 2025 рік;
- у 2024 році таких проваджень було ще менше.
Таким чином, уже за перші місяці 2026 року кількість справ перевищила показник усього 2024 року, а поточний рік може стати рекордним за цим напрямом.
Скільки справ доходять до рішення
Попри значну кількість відкритих проваджень, більшість із них не доходить до розгляду по суті.
Близько 92% справ зупиняються на початкових етапах.
Лише 11 справ завершилися судовими рішеннями:
- у 10 випадках суди задовольнили вимоги ТЦК;
- в 1 випадку було відмовлено.
Причини масового закриття
Основною причиною є процесуальні помилки при поданні позовів. Серед найпоширеніших:
- порушення вимог до оформлення позовної заяви;
- відсутність необхідних документів;
- несплата судового збору.
У таких випадках суди залишають позови без руху, надаючи час для виправлення недоліків. Якщо цього не відбувається — матеріали повертаються заявнику.
Також цікаво: Підполковник Рівненського ТЦК на "подарованій" Toyota довго не їздив
Регіональний розподіл
Найбільше справ зафіксовано у таких регіонах:
- Дніпропетровська область — 35 справ;
- Київська область — 23 справи;
- Хмельницька та Житомирська області — по 13 справ.
Водночас у низці регіонів, зокрема прифронтових, а також у Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях і в Києві, подібні позови практично відсутні.
Висновок
Попри зростання кількості справ щодо обмеження права керування автомобілем через порушення військового обліку, реальна ефективність цього механізму мінімальна. Основна проблема — не відсутність правових підстав, а недотримання процесуальних вимог при поданні позовів, що не дозволяє більшості справ дійти до фінального рішення суду.