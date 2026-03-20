Скільки водіїв позбавили "прав" за позовом ТЦК

В Україні зростає кількість судових справ щодо обмеження права керування транспортними засобами за порушення правил військового обліку. Водночас ефективність таких позовів залишається низькою через процесуальні недоліки, пише opendatabot.ua.

У такої заборони є і інша сторона. Часто фігуранти справи можуть навіть не здогадуватись, що їх позбавили права керування та спокійно продовжувати користуватись транспортом у якості водія. Також можливі випадки свідомого ігнорування заборони.

Скільки справ відкрито

За наявними даними, наразі зафіксовано щонайменше 135 судових справ за позовами територіальних центрів комплектування (ТЦК).

З них:

42 справи відкрито з початку 2026 року;

52 справи було зафіксовано за весь 2025 рік;

у 2024 році таких проваджень було ще менше.

Таким чином, уже за перші місяці 2026 року кількість справ перевищила показник усього 2024 року, а поточний рік може стати рекордним за цим напрямом.

Скільки справ доходять до рішення

Попри значну кількість відкритих проваджень, більшість із них не доходить до розгляду по суті.

Близько 92% справ зупиняються на початкових етапах.

Лише 11 справ завершилися судовими рішеннями:

у 10 випадках суди задовольнили вимоги ТЦК;

в 1 випадку було відмовлено.

Причини масового закриття

Основною причиною є процесуальні помилки при поданні позовів. Серед найпоширеніших:

порушення вимог до оформлення позовної заяви;

відсутність необхідних документів;

несплата судового збору.

У таких випадках суди залишають позови без руху, надаючи час для виправлення недоліків. Якщо цього не відбувається — матеріали повертаються заявнику.

Регіональний розподіл

Найбільше справ зафіксовано у таких регіонах:

Дніпропетровська область — 35 справ;

Київська область — 23 справи;

Хмельницька та Житомирська області — по 13 справ.

Водночас у низці регіонів, зокрема прифронтових, а також у Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях і в Києві, подібні позови практично відсутні.

Висновок

Попри зростання кількості справ щодо обмеження права керування автомобілем через порушення військового обліку, реальна ефективність цього механізму мінімальна. Основна проблема — не відсутність правових підстав, а недотримання процесуальних вимог при поданні позовів, що не дозволяє більшості справ дійти до фінального рішення суду.