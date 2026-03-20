Сколько водителей лишили "прав" по иску ТЦК

ФОТО: freepik.com|
Водителей лишают "прав" по иску ТЦК
В Украине растет количество судебных дел об ограничении права управления транспортными средствами за нарушение правил воинского учета. В то же время эффективность таких исков остается низкой из-за процессуальных недостатков, пишет opendatabot.ua.
У такого запрета есть и другая сторона. Часто фигуранты дела могут даже не догадываться что их лишили права управления и спокойно продолжать пользоваться транспортом в качестве водителя. Также возможны случаи сознательного игнорирования запрета.
Сколько дел открыто
По имеющимся данным, пока зафиксировано не менее 135 судебных дел по искам территориальных центров комплектования (ТЦК).
Из них:
- 42 дела открыты с начала 2026 года;
- 52 дела были зафиксированы за весь 2025 год;
- в 2024 году таких производств было еще меньше.
Таким образом, уже за первые месяцы 2026 года количество дел превысило показатель всего 2024 года, а текущий год может стать рекордным по этому направлению.
Сколько дел доходят до решения
Несмотря на значительное количество открытых производств, большинство из них не доходит до рассмотрения по существу.
Около 92% дел останавливаются на начальных этапах.
Только 11 дел завершились судебными решениями:
- в 10 случаях суды удовлетворили требования ТЦК;
- в 1 случае было отказано.
Причины массового закрытия
Основной причиной являются процессуальные ошибки при подаче исков. Среди самых распространенных:
- нарушение требований к оформлению искового заявления;
- отсутствие необходимых документов;
- неуплата судебного сбора.
В таких случаях суды оставляют иски без движения, предоставляя время для исправления недостатков. Если этого не происходит - материалы возвращаются заявителю.
Региональное распределение
Больше всего дел зафиксировано в таких регионах:
- Днепропетровская область - 35 дел;
- Киевская область - 23 дела;
- Хмельницкая и Житомирская области - по 13 дел.
В то же время в ряде регионов, в частности прифронтовых, а также в Волынской, Николаевской, Тернопольской, Одесской, Черкасской областях и в Киеве, подобные иски практически отсутствуют.
Вывод
Несмотря на рост количества дел по ограничению права управления автомобилем из-за нарушения воинского учета, реальная эффективность этого механизма минимальна. Основная проблема - не отсутствие правовых оснований, а несоблюдение процессуальных требований при подаче исков, что не позволяет большинству дел дойти до финального решения суда.