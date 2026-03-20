Сколько водителей лишили "прав" по иску ТЦК

В Украине растет количество судебных дел об ограничении права управления транспортными средствами за нарушение правил воинского учета. В то же время эффективность таких исков остается низкой из-за процессуальных недостатков, пишет opendatabot.ua.

У такого запрета есть и другая сторона. Часто фигуранты дела могут даже не догадываться что их лишили права управления и спокойно продолжать пользоваться транспортом в качестве водителя. Также возможны случаи сознательного игнорирования запрета.

Сколько дел открыто

По имеющимся данным, пока зафиксировано не менее 135 судебных дел по искам территориальных центров комплектования (ТЦК).

Из них:

42 дела открыты с начала 2026 года;

52 дела были зафиксированы за весь 2025 год;

в 2024 году таких производств было еще меньше.

Таким образом, уже за первые месяцы 2026 года количество дел превысило показатель всего 2024 года, а текущий год может стать рекордным по этому направлению.

Сколько дел доходят до решения

Несмотря на значительное количество открытых производств, большинство из них не доходит до рассмотрения по существу.

Около 92% дел останавливаются на начальных этапах.

Только 11 дел завершились судебными решениями:

в 10 случаях суды удовлетворили требования ТЦК;

в 1 случае было отказано.

Причины массового закрытия

Основной причиной являются процессуальные ошибки при подаче исков. Среди самых распространенных:

нарушение требований к оформлению искового заявления;

отсутствие необходимых документов;

неуплата судебного сбора.

В таких случаях суды оставляют иски без движения, предоставляя время для исправления недостатков. Если этого не происходит - материалы возвращаются заявителю.

Региональное распределение

Больше всего дел зафиксировано в таких регионах:

Днепропетровская область - 35 дел;

Киевская область - 23 дела;

Хмельницкая и Житомирская области - по 13 дел.

В то же время в ряде регионов, в частности прифронтовых, а также в Волынской, Николаевской, Тернопольской, Одесской, Черкасской областях и в Киеве, подобные иски практически отсутствуют.

Вывод

Несмотря на рост количества дел по ограничению права управления автомобилем из-за нарушения воинского учета, реальная эффективность этого механизма минимальна. Основная проблема - не отсутствие правовых оснований, а несоблюдение процессуальных требований при подаче исков, что не позволяет большинству дел дойти до финального решения суда.