Какой штраф, если не остановиться по требованию полицейского

В Украине водители обязаны выполнять только законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Это правило действует и на блокпостах, в частности тех, где работают представители территориальных центров комплектования (ТЦК) вместе с полицейскими.

Согласно статье 35 закона Украины о национальной полиции существует только 11 законных причин для остановки транспортного средства:

нарушение правил дорожного движения; признаки несоответствия транспортного средства; если есть информация, о причастности водителя или пассажиров к уголовному или административному правонарушению; транспортное средство находится в розыске; необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть; если необходимо привлечь водителя транспортного средства в качестве свидетеля; если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения; если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения; нарушение порядка использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств; остановка транспортного средства с иностранной регистрацией для проверки законности использования; если есть имеющаяся информация, что водитель или пассажир самовольно покинули место для содержания военнопленных.

Полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки им транспортного средства с подробным описанием основания остановки. В противном случае остановка считается незаконной и все дальнейшие действия полицейского – также.

Если не останавливаться по требованию полиции

За невыполнение требования об остановке предусмотрена ответственность (ст. 122-2 КУоАП):

штраф - 157 гривен;

или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Важно, что решение о лишении права управления транспортными средствами может принять только суд в установленном законом порядке. В таком случае полицейскому придется предоставить суду доказательства правомерности остановки транспортного средства.

Вывод

Игнорирование сигнала об остановке - это нарушение за которое предусмотрен штраф, или лишение права управления транспортными средствами на определенный период.