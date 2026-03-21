Какой штраф, если не остановиться по требованию полицейского

Официальный штраф за невыполнение требования об остановке - 157 гривен, но может быть применено и другое наказание.
Какой штраф если не останавливаться и убегать от полиции

Если не остановиться по требованию полицейского

Евгений Гудущан
21 марта, 15:20
В Украине водители обязаны выполнять только законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Это правило действует и на блокпостах, в частности тех, где работают представители территориальных центров комплектования (ТЦК) вместе с полицейскими.

Согласно статье 35 закона Украины о национальной полиции существует только 11 законных причин для остановки транспортного средства:

  1. нарушение правил дорожного движения;
  2. признаки несоответствия транспортного средства;
  3. если есть информация, о причастности водителя или пассажиров к уголовному или административному правонарушению;
  4. транспортное средство находится в розыске;
  5. необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;
  6. если необходимо привлечь водителя транспортного средства в качестве свидетеля;
  7. если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;
  8. если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;
  9. нарушение порядка использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств;
  10. остановка транспортного средства с иностранной регистрацией для проверки законности использования;
  11. если есть имеющаяся информация, что водитель или пассажир самовольно покинули место для содержания военнопленных.

Полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки им транспортного средства с подробным описанием основания остановки. В противном случае остановка считается незаконной и все дальнейшие действия полицейского – также.

Если не останавливаться по требованию полиции

За невыполнение требования об остановке предусмотрена ответственность (ст. 122-2 КУоАП):

  • штраф - 157 гривен;
  • или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Важно, что решение о лишении права управления транспортными средствами может принять только суд в установленном законом порядке. В таком случае полицейскому придется предоставить суду доказательства правомерности остановки транспортного средства.

Вывод

Игнорирование сигнала об остановке - это нарушение за которое предусмотрен штраф, или лишение права управления транспортными средствами на определенный период. Напомним, что украинцев также лишают права управления за нарушение правил воинского учета.

