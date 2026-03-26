Штрафы за парковку теперь видны в Дії

Штрафы за парковку
В Украине расширили функциональность цифровых наказаний для водителей: отныне штрафы за нарушение правил парковки можно просмотреть онлайн. Соответствующие постановления инспекторов и статус их оплаты отображаются в Электронный кабинет водителя и приложении Дія.
Читайте также: Какой штраф, если не остановиться по требованию полицейского
Что именно изменилось
Ранее в цифровых сервисах водители могли видеть только штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые:
- фиксировались камерами в автоматическом режиме
- оформлялись патрульной полицией
Штрафы за неправильную парковку, которые выписывают муниципальные инспекторы, часто не отображались. Это создавало проблему - водители не всегда вовремя узнавали о постановлениях и могли пропустить сроки оплаты со скидкой или обжалования.
Как это реализовали
В МВД Украины сообщили, что изменения стали возможными благодаря:
- технической интеграции с системами местных общин
- доработке государственных реестров
- участию государственного предприятия ГП "Инфотех"
Это позволило синхронизировать данные между муниципальными инспекциями и национальными сервисами.
Где уже работает наказание
На данный момент функция доступна в таких городах:
- Житомир
- Хмельницкий
- Львов
- Днепр
- Дрогобыч
- Белая Церковь
- Винница
Ожидается дальнейшее подключение других городов.
Что это значит для водителей
Нововведение несет в себе новые данные для водителей:
- уменьшается риск пропустить штраф
- повышается прозрачность работы инспекторов
- появляется возможность быстрой проверки статуса оплаты
- упрощается контроль собственных нарушений
Фактически, система делает учет штрафов централизованным.
Какие штрафы
- Нарушение правил парковки (например, под знаком "остановка/стоянка запрещена") - 340 грн
- Нарушение с более серьезными условиями (например, парковка на месте для зарядки электромобилей) 340–510 грн.
- Если машина мешает движению или создает опасность - 680 грн.
- Парковка на местах для людей с инвалидностью 1020–1700 грн.
- Неоплаченная парковка. Штраф примерно 20-кратная стоимость часа парковки (обычно 100–700 грн в зависимости от города).
Читайте также: Сержанты ТЦК "таксовали", переправляя украинцев через границу за 8000 долларов
Более широкий контекст
Это еще один шаг в цифровизации государственных штрафов. Власть постепенно переводит наказание граждан от государства в онлайн-формат, уменьшая зависимость от бумажных сообщений и человеческого фактора.