Штрафы за парковку теперь видны в Дії

Штрафы за нарушение правил парковки выписывает не полиция, а отдельные "инспекторы по парковке". Теперь такие наказания будут видны в приложении Дія.
Евгений Гудущан
26 марта, 19:41
В Украине расширили функциональность цифровых наказаний для водителей: отныне штрафы за нарушение правил парковки можно просмотреть онлайн. Соответствующие постановления инспекторов и статус их оплаты отображаются в Электронный кабинет водителя и приложении Дія.

Что именно изменилось

Ранее в цифровых сервисах водители могли видеть только штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые:

  • фиксировались камерами в автоматическом режиме
  • оформлялись патрульной полицией

Штрафы за неправильную парковку, которые выписывают муниципальные инспекторы, часто не отображались. Это создавало проблему - водители не всегда вовремя узнавали о постановлениях и могли пропустить сроки оплаты со скидкой или обжалования.

Как это реализовали

В МВД Украины сообщили, что изменения стали возможными благодаря:

  • технической интеграции с системами местных общин
  • доработке государственных реестров
  • участию государственного предприятия ГП "Инфотех"

Это позволило синхронизировать данные между муниципальными инспекциями и национальными сервисами.

Где уже работает наказание

На данный момент функция доступна в таких городах:

  • Житомир
  • Хмельницкий
  • Львов
  • Днепр
  • Дрогобыч
  • Белая Церковь
  • Винница

Ожидается дальнейшее подключение других городов.

Что это значит для водителей

Нововведение несет в себе новые данные для водителей:

  • уменьшается риск пропустить штраф
  • повышается прозрачность работы инспекторов
  • появляется возможность быстрой проверки статуса оплаты
  • упрощается контроль собственных нарушений

Фактически, система делает учет штрафов централизованным.

Какие штрафы

  • Нарушение правил парковки (например, под знаком "остановка/стоянка запрещена") - 340 грн
  • Нарушение с более серьезными условиями (например, парковка на месте для зарядки электромобилей) 340–510 грн.
  • Если машина мешает движению или создает опасность - 680 грн.
  • Парковка на местах для людей с инвалидностью 1020–1700 грн.
  • Неоплаченная парковка. Штраф примерно 20-кратная стоимость часа парковки (обычно 100–700 грн в зависимости от города).

Более широкий контекст

Это еще один шаг в цифровизации государственных штрафов. Власть постепенно переводит наказание граждан от государства в онлайн-формат, уменьшая зависимость от бумажных сообщений и человеческого фактора.

