Штрафы за парковку теперь видны в Дії

В Украине расширили функциональность цифровых наказаний для водителей: отныне штрафы за нарушение правил парковки можно просмотреть онлайн. Соответствующие постановления инспекторов и статус их оплаты отображаются в Электронный кабинет водителя и приложении Дія.

Что именно изменилось

Ранее в цифровых сервисах водители могли видеть только штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые:

фиксировались камерами в автоматическом режиме

оформлялись патрульной полицией

Штрафы за неправильную парковку, которые выписывают муниципальные инспекторы, часто не отображались. Это создавало проблему - водители не всегда вовремя узнавали о постановлениях и могли пропустить сроки оплаты со скидкой или обжалования.

Как это реализовали

В МВД Украины сообщили, что изменения стали возможными благодаря:

технической интеграции с системами местных общин

доработке государственных реестров

участию государственного предприятия ГП "Инфотех"

Это позволило синхронизировать данные между муниципальными инспекциями и национальными сервисами.

Где уже работает наказание

На данный момент функция доступна в таких городах:

Житомир

Хмельницкий

Львов

Днепр

Дрогобыч

Белая Церковь

Винница

Ожидается дальнейшее подключение других городов.

Что это значит для водителей

Нововведение несет в себе новые данные для водителей:

уменьшается риск пропустить штраф

повышается прозрачность работы инспекторов

появляется возможность быстрой проверки статуса оплаты

упрощается контроль собственных нарушений

Фактически, система делает учет штрафов централизованным.

Какие штрафы

Нарушение правил парковки (например, под знаком "остановка/стоянка запрещена") - 340 грн

Нарушение с более серьезными условиями (например, парковка на месте для зарядки электромобилей) 340–510 грн.

Если машина мешает движению или создает опасность - 680 грн.

Парковка на местах для людей с инвалидностью 1020–1700 грн.

Неоплаченная парковка. Штраф примерно 20-кратная стоимость часа парковки (обычно 100–700 грн в зависимости от города).

Более широкий контекст

Это еще один шаг в цифровизации государственных штрафов. Власть постепенно переводит наказание граждан от государства в онлайн-формат, уменьшая зависимость от бумажных сообщений и человеческого фактора.