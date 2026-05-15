Где украинцы покупают авто: "Дія" и Киев поделили авторынок

География авторынка Украины
В апреле 2026 года география авторынка Украины четко показала, где покупают подержанные авто, куда заходит импорт и где продается больше всего новых машин. По данным Института исследований авторынка, рынок фактически поделился на три разные зоны: цифровые сделки через “Дию”, западные области как логистические ворота для пригона и Киев как главный центр продаж новых авто.
“Дія” стала крупнейшим регионом авторынка
На внутреннем рынке перепродаж главным центром активности в апреле стал не Киев и не отдельная область, а приложение “Дія”. Через него прошло 30,01% всех сделок, или около 22,5 тысячи перерегистраций.
Это очень показательная цифра. Фактически каждая третья смена владельца автомобиля в Украине уже происходит онлайн. Для рынка подержанных авто это означает, что территориальная привязка постепенно теряет значение. Покупателю и продавцу все важнее быстро оформить сделку, а не ехать в сервисный центр и подстраиваться под очереди.
Среди физических регионов наибольшую активность сохраняет Киев. На него пришлось 11,85% внутренних перепродаж. Однако даже столица существенно уступает цифровому каналу. Далее следуют Днепропетровская область с долей 6,69% и Одесская область с 5%. Это крупные регионы с активным внутренним спросом, где автомобиль остается важным инструментом ежедневной мобильности и бизнеса.
Западные области держат импорт подержанных авто
В импорте подержанных легковушек ситуация другая. Здесь главную роль играют Киев и западные области. Формальным лидером в апреле стала столица с долей 13,56%. Но Львовская область почти догнала Киев - ее результат составил 13,02%.
Эти два показателя очень близки, однако экономическая роль регионов разная. Киев в основном выступает большим конечным рынком, где сконцентрирован платежеспособный спрос. Зато Львовщина, Волынь, Ровенская и частично Тернопольщина работают как входные ворота для автомобилей из-за рубежа.
Именно через западные области проходит значительная часть “свежего” импорта. Здесь сформирована инфраструктура пригона, ремонта, подготовки и дальнейшей перепродажи машин. Поэтому для этих регионов автомобиль часто является не только транспортом, но и товаром, вокруг которого работает целая местная экономика.
Особенно заметна роль Тернопольской области. Ее доля в импорте подержанных авто значительно выше, чем на рынке новых машин. Это свидетельствует, что регион выполняет функцию торговой и сервисной площадки, где автомобили проходят подготовку перед дальнейшей продажей в другие области.
Новые автомобили почти наполовину продаются в Киеве
Рынок новых авто в Украине остается наиболее централизованным. В апреле на Киев пришлось 45,83% первых регистраций новых легковушек. То есть почти каждый второй новый автомобиль в стране был зарегистрирован именно в столице.
Это объясняется не только количеством населения. В Киеве сконцентрированы главные офисы компаний, корпоративные автопарки, лизинговые программы, дилерские центры и наибольшая часть покупателей с высокой платежеспособностью. ʼ
Именно поэтому столица имеет настолько большой отрыв от других регионов.
Второе место заняла Днепропетровская область с долей 7,27%, третье - Львовская область с 6,17%. Они остаются важными региональными центрами продаж новых авто, но их масштаб значительно меньше киевского.
Зато в части областей спрос на новые машины остается очень ограниченным. В прифронтовых и экономически уязвимых регионах покупатели чаще выбирают подержанные автомобили, а новые авто покупают значительно реже. Для таких областей рынок новых машин остается скорее исключением, чем массовым явлением.
Что это означает для авторынка
- Апрельская статистика показывает, что украинский авторынок уже нельзя описывать только через области на карте. Он работает как несколько разных систем одновременно.
- Внутренние перепродажи быстро переходят в цифровой формат. Импорт подержанных авто сохраняет сильную привязку к западным логистическим регионам. Рынок новых машин остается сконцентрированным в Киеве, где есть больше всего денег, корпоративных клиентов и дилерской инфраструктуры.
- Такая структура делает рынок более гибким. Онлайн-сервисы упрощают перепродажи, западные области обеспечивают страну импортом, а столица остается главной площадкой для новых авто. В итоге украинский авторынок все меньше похож на обычную региональную статистику и все больше - на экосистему, где каждый сегмент имеет свою роль.