Карта авторынка Украины: какие регионы лидируют в продажах новых и подержанных автомобилей

Как сообщают аналитики Института исследования авторынка (ИДА), на основе регистрационных данных за февраль 2026 года сформирована карта активности рынка легковых автомобилей в Украине. Она показывает, что каждый сегмент - внутренний рынок, импорт и новые авто - имеет свой четкий географический центр.

Внутренний рынок: “Дия” стала крупнейшим регионом

На внутреннем рынке произошло событие, которое можно назвать историческим. Крупнейшим “регионом” перепродаж автомобилей фактически стала цифровая платформа “Дія”.

В феврале около 30% всех сделок купли-продажи авто состоялись онлайн. Это означает, что почти каждый третий автомобиль сменил владельца без посещения сервисного центра.

Среди физических регионов лидером остается Киев, далее следуют крупные экономические центры страны – Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Именно в крупных городах сосредоточено наибольшее количество сделок, что объясняется концентрацией населения, бизнеса и автомобильного парка.

Импорт подержанных авто: доминирует запад Украины

Сегмент импорта автомобилей с пробегом имеет другую географию. Здесь ключевую роль играет близость к границам ЕС.

Безоговорочным лидером стала Львовская область, которая фактически выполняет функцию главных “ворот” для автомобилей из Европы.

Второе место занимает Киев, который выступает основным центром потребления этого импорта. Высокую активность также демонстрируют Волынская и Ровенская области.

Вместе со Львовщиной эти регионы формируют мощный логистический кластер пригона автомобилей. Близость к границе и развитая инфраструктура доставки делают запад Украины ключевым узлом для первой регистрации авто из ЕС.

Новые автомобили: Киев контролирует рынок

Наибольшая концентрация наблюдается в сегменте новых автомобилей.

В феврале Киев обеспечил около 44% всех регистраций новых легковушек в Украине. Это фактически означает, что столица контролирует почти половину рынка.

Причины такой централизации очевидны:

высокая покупательная способность жителей столицы

регистрация корпоративных автопарков

активность лизинговых компаний

присутствие государственных предприятий

Среди регионов после Киева стабильно выделяются Львовская, Одесская и Днепропетровская области, но их показатели значительно меньше.

Три силы украинского авторынка

Итоги февраля 2026 года показали четкую структуру украинского авторынка.

Внутренний рынок быстро цифровизируется и переходит в “Дію”.

Импорт автомобилей концентрируется на западе страны.

Продажи новых авто фактически контролирует Киев.

Таким образом, география рынка становится все более выразительной: каждый сегмент имеет собственный центр притяжения, что формирует современную структуру автомобильной торговли в Украине.