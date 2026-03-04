Рынок новых грузовиков в феврале показал стабильность

В феврале 2026 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 880 единиц, сообщает Укравтопром.

Динамика продаж:

По сравнению с январем 2026 года рынок сократился на 7% по сравнению с январем 2026 года.

В годовом измерении спрос вырос на 4% относительно февраля 2025 года.

Таким образом, после более активного старта года сегмент продемонстрировал определенное сезонное охлаждение, но сохранил положительную динамику по сравнению с прошлым годом.

С начала 2026 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 1826 новых машин. Этот результат почти соответствует показателю аналогичного периода 2025 года, что свидетельствует об относительной стабильности корпоративного спроса.

ТОП-5 марок февраля:

Renault - 150 ед. Peugeot - 106 ед. Opel - 72 ед. Citroen - 63 ед. Toyota - 61 ед.

Структурные особенности рынка

Лидерство Renault подтверждает традиционно сильные позиции бренда в сегменте легких коммерческих автомобилей. В то же время присутствие Peugeot, Opel и Citroen свидетельствует о высокой конкуренции среди европейских производителей в классе фургонов и специализированных версий для бизнеса.

Сравнительно небольшой разрыв между вторым и пятым местом указывает на плотность конкуренции и отсутствие доминирования одного игрока в масштабах всего сегмента.

Вывод

Сегмент новых коммерческих автомобилей остается более стабильным, чем рынок легковушек, поскольку его формирует прежде всего бизнес-спрос. Небольшое месячное снижение может иметь сезонный характер или быть связанным с бюджетным циклом компаний.

Сохранение показателей на уровне прошлого года свидетельствует об осторожном, но устойчивом спросе со стороны корпоративного сектора, который продолжает обновление автопарков даже в условиях экономической и политической неопределенности.