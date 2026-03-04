Ринок нових вантажівок у лютому показав стабільність

У лютому 2026 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 880 одиниць, повідомляє Укравтопром.

Динаміка продажів:

Порівняно із січнем 2026 року ринок скоротився на 7%.

У річному вимірі попит зріс на 4% відносно лютого 2025 року.

Таким чином, після більш активного старту року сегмент продемонстрував певне сезонне охолодження, але зберіг позитивну динаміку порівняно з минулим роком.

З початку 2026 року український парк вантажних і спеціальних автомобілів поповнили 1826 нових машин. Цей результат майже відповідає показнику аналогічного періоду 2025 року, що свідчить про відносну стабільність корпоративного попиту.

ТОП-5 марок лютого:

Renault — 150 од. Peugeot — 106 од. Opel — 72 од. Citroen — 63 од. Toyota — 61 од.

Структурні особливості ринку

Лідерство Renault підтверджує традиційно сильні позиції бренду у сегменті легких комерційних автомобілів. Водночас присутність Peugeot, Opel та Citroen свідчить про високу конкуренцію серед європейських виробників у класі фургонів та спеціалізованих версій для бізнесу.

Порівняно невеликий розрив між другим і п’ятим місцем вказує на щільність конкуренції та відсутність домінування одного гравця у масштабах усього сегмента.

Висновок

Сегмент нових комерційних автомобілів залишається більш стабільним, ніж ринок легковиків, оскільки його формує передусім бізнес-попит. Невелике місячне зниження може мати сезонний характер або бути пов’язаним із бюджетним циклом компаній.

Збереження показників на рівні минулого року свідчить про обережний, але стійкий попит з боку корпоративного сектору, який продовжує оновлення автопарків навіть в умовах економічної та політичної невизначеності.