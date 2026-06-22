Renault представила рестайлинговый Megane: что изменилось

Поскольку более двух третей покупателей этой модели являются новичками в мире электромобилей, бренд сделал ставку на простоту эксплуатации, эффективность и повседневный комфорт. Производство новинки и аккумуляторных батарей полностью локализовано во Франции, отмечает Renault.

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Экспрессивный дизайн и новая световая идентичность

Внешний вид электромобиля стал значительно динамичнее, что придало ему большую визуальную уверенность на дороге. Передняя часть кузова претерпела глубокие изменения: все элементы, кроме головных фар, стали новыми. Бампер приобрел выраженную спортивную стилистику, а вместо традиционных боковых воздухозаборников появился новый световой рисунок из восьми элементов в форме бриллиантов, расположенных в шахматном порядке.

Закрытая глянцево-черная решетка радиатора и обновленный логотип бренда, который теперь размещен непосредственно под капотом, визуально расширяют автомобиль и подчеркивают его динамичную посадку. Задние трехмерные фонари сохранили цельную структуру, но теперь лишены внешнего защитного стекла. Общая высота машины увеличилась на 20 миллиметров из-за интеграции новой батареи, однако фирменные пропорции с большими колесами диаметром 19 или 20 дюймов, наклонной крышей и выдвижными дверными ручками остались неизменными.

Оптимизированная структура линейки и изысканный интерьер

Для упрощения выбора клиентов структура комплектаций была оптимизирована до двух уровней: Techno и Esprit Alpine. Версия Techno предлагает обширную базовую комплектацию, кузовные элементы в цвет автомобиля и 19-дюймовые легковые диски. Премиальная версия Esprit Alpine отличается эксклюзивными 20-дюймовыми колесами и особыми акцентами в оформлении. Для модели доступны семь цветов кузова, включая новый матовый синий оттенок Slate, с возможностью заказа двухцветной окраски с черной или серой крышей.

В интерьере версии Techno появилась улучшенная отделка передней панели искусственной кожей и декоративные вставки из дерева или серого текстурированного материала. Спортивная версия Esprit Alpine получила оригинальные дверные панели с градиентным переходом от темно-серого к синему цвету, а также светодиодную атмосферную подсветку салона, которая автоматически адаптируется к условиям движения.

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Передовая LFP-батарея и улучшенная эффективность

Электромобиль оснащается синхронным двигателем мощностью 220 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, который изготавливается без использования редкоземельных элементов. Главным техническим нововведением стало появление батареи емкостью 67 кВт·ч на основе литий-железо-фосфатной химии (LFP). Она использует инновационную архитектуру cell-to-pack, при которой 232 ячейки плотно упакованы непосредственно в блок, что обеспечивает высокую энергетическую плотность и позволяет достигать запаса хода до 500 километров по циклу WLTP.

Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током выросла до 165 кВт, благодаря чему зарядить аккумулятор с 15% до 80% можно всего за 24 минуты. Бортовое двунаправленное зарядное устройство переменного тока поддерживает функции V2L для подключения внешних бытовых приборов мощностью до 3700 Вт и V2G для отдачи избыточной энергии обратно в общую сеть.

Цифровая экосистема openR и интеграция искусственного интеллекта

Основой цифрового пространства в салоне остается фирменная L-образная панель openR, которая объединяет 12,3-дюймовый экран приборной панели и 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Мультимедиа работает на базе операционной системы open link со встроенными сервисами Google, включая навигацию Maps и оптимизированный планировщик маршрутов для электромобилей.

Главной технологической новинкой является быстрая интеграция голосового помощника Google Gemini, который заменит прежний Google Assistant и позволит водителю общаться с автомобилем на естественном живом языке. Кроме того, автомобиль получил камеру в левой стойке для распознавания лица водителя, что позволяет автоматически применять индивидуальные настройки сидений и мультимедиа сразу после посадки в салон. Новая функция интеллектуального управления одной педалью позволяет полностью останавливать автомобиль с помощью рекуперативного торможения и удерживать его даже на склонах до 20%.

Эволюция первого электромобиля Renault