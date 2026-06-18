Електричний Toyota C-HR+ офіційно дебютував на ринку України: відома ціна

Новинка буде доступна українським покупцям у комплектаціях Active, Lounge та Premium, а її роздрібна вартість на старті продажів починається від 1 971 550 гривень. Топова версія обійдеться покупцям від 2 496 150 гривень (від 43 950 до 55 652 доларів за поточним курсом обміну).

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Електрична платформа e-TNGA та видатні характеристики

В основі нового Toyota C-HR+ лежить глобальна модульна 400-вольтова архітектура e-TNGA, створена інженерами виключно для акумуляторних транспортних засобів. Перехід на нову спеціалізовану платформу дозволив збільшити жорсткість кузова на кручення на 30% порівняно з паливними аналогами.

Просунуте компонування елементів дозволило опустити центр ваги, забезпечуючи відмінну стабільність та маневреність під час динамічного проходження поворотів. Особливу увагу розробники приділили аеродинамічним показникам кузова – коефіцієнт лобового опору повітря вдалося знизити до вражаючої позначки 0,262.

Для українського ринку виробник передбачив модифікації з різними за місткістю силовими блоками та акумуляторами:

Базова передньопривідна версія оснащується електромотором на 167 к.с. та літій-іонною батареєю ємністю 57,7 кВт-год, яка орієнтована на щоденні міські поїздки – запас ходу за циклом WLTP становить 455 кілометрів. Прискорення від 0 до 100 км/год – 8,4 секунди;

Потужніша передньопривідна версія отримала потужність в 224 к.с., а ємність батареї збільшили до 77 кВт-год. Запас ходу на одному заряді – до 610 кілометрів;

Топовий повнопривідний варіант (AWD) також пропонує більшу батарею ємністю 77 кВт-год, систему інтелектуального розподілу тяги та сумарну потужність силової установки на рівні 343 кінських сил. Такий потенціал дозволяє купе-кросоверу прискорюватися від 0 до 100 км/год всього за 5,2 секунди.

Філософія дизайну Tech Hammer та цифровий простір

Електромобіль отримав яскравий зовнішній вигляд, виконаний у рамках нової стилістичної концепції бренду під назвою Tech Hammer. Її характерними ознаками є агресивний молотоподібний дизайн передньої частини кузова, завужена світлодіодна оптика, висувні аеродинамічні ручки дверей, які повністю ховаються у кузов, а також оригінальне двоколірне фарбування.

Салон Toyota C-HR+ пройшов повну цифрову трансформацію. Перед очима водія розташована оновлена віртуальна панель приладів з індивідуальними режимами налаштування графіки, а на центральній консолі домінує великий 14-дюймовий дисплей сучасної мультимедійної системи.

Комплекс повністю підтримує бездротові протоколи зв'язку Apple CarPlay та Android Auto. Захист людей в дорозі традиційно покладено на повний комплекс систем активної допомоги водієві Toyota Safety Sense останнього покоління, який тепер включає розширені функції автоматичного гальмування та утримання автомобіля по центру смуги руху.