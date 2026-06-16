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Скільки коштує електричний пікап Toyota Hilux BEV у різних країнах

Toyota та її дилери офіційно розкрили ціни на перший серійний електропікап Hilux BEV. Новинка вже виходить на ринки Європи та інших країн по всіх континентах.
Цінник на дебютний електричний пікап Toyota Hilux BEV має розбіжність

ФОТО: Toyota|

Експерти вже задался питанням, чи вартий повністю електричний пікап рамний електромобіль Toyota Hilux BEV своєї ціни?

Валентин Ожго
logo16 червня, 18:40
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Про вихід цього первістка на європейський ринок редакція Авто24 розповідала в доволі просторій аналітичній публікації чотири дні тому. Тепер з'явилися цінники на Hilux BEV.

Про вартість нової моделі модель розповідає electrek.co. Акцентів його експерти не роблять, але натяк дають: у вартості новачка можна побачити чималий контраст. І це на фоні не дуже привабливих характеристик з пробігу: запас ходу в міському циклі досягає 380 км, а в комбінованому всього під 257 км.

Розбіжність у цінах буде триматися

Підстави для таких запевнень є ґрунтовні. Цінники й далі у різних країнах матимуть значну розбіжність залежно від тамтешніх податків та місцевих зборів. Найдорожчим наразі виглядає британський ринок, тоді як в Австралії та Новій Зеландії електричний Hilux коштує помітно дешевше.

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Вартість моделі залежить від ринку:

  • Велика Британія – від 57 845 фунтів стерлінгів (приблизно $78 тис.) за версію BEV. Для бізнес-клієнтів доступна державна субсидія на електрофургони у розмірі 5 тис. фунтів.
  • Франція – від 57 438 євро без ПДВ (близько $66,5 тис.).
  • Австралія – від 74 990 австралійських доларів (приблизно $51,5 тис.) без дорожніх зборів.
  • Нова Зеландія – від 81 990 новозеландських доларів (близько $47,7 тис.).

У Німеччині електричний Hilux BEV помітно випереджає цінником інші версії й це притаманно іншим ринкам. Інфографіка: сайт auto-motor-und-sport.de

Що в Україні?

Офіційної ціни для українського ринку Toyota поки не оголошувала. Також немає підтверджених даних про строки старту продажів в Україні.

З огляду на європейське позиціювання моделі, орієнтиром може бути французький цінник – близько 57 - 60 тис. євро без урахування локальних податків і митних платежів.

Це все-таки буде надто дорого. Основна причина, як зазначають експерти Авто24, все-таки в мізерному пробігу на одній зарядці. На цій підставі електричний Hilux можна впевнено віднести до групи машин місцевого комерційного або муніципального використання, бо ж для мандрівок й далеких маршрутів він поки не готовий.

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При цьому варто відзначити й позитивний момент просування Toyota вперед: Hilux BEV став не лише першим електропікапом виробника, а й першим повністю електричним автомобілем марки з рамною конструкцією кузова

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