Скільки коштує електричний пікап Toyota Hilux BEV у різних країнах

ФОТО: Toyota|
Експерти вже задался питанням, чи вартий повністю електричний пікап рамний електромобіль Toyota Hilux BEV своєї ціни?
Про вихід цього первістка на європейський ринок редакція Авто24 розповідала в доволі просторій аналітичній публікації чотири дні тому. Тепер з'явилися цінники на Hilux BEV.
Про вартість нової моделі модель розповідає electrek.co. Акцентів його експерти не роблять, але натяк дають: у вартості новачка можна побачити чималий контраст. І це на фоні не дуже привабливих характеристик з пробігу: запас ходу в міському циклі досягає 380 км, а в комбінованому всього під 257 км.
Розбіжність у цінах буде триматися
Підстави для таких запевнень є ґрунтовні. Цінники й далі у різних країнах матимуть значну розбіжність залежно від тамтешніх податків та місцевих зборів. Найдорожчим наразі виглядає британський ринок, тоді як в Австралії та Новій Зеландії електричний Hilux коштує помітно дешевше.
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Вартість моделі залежить від ринку:
- Велика Британія – від 57 845 фунтів стерлінгів (приблизно $78 тис.) за версію BEV. Для бізнес-клієнтів доступна державна субсидія на електрофургони у розмірі 5 тис. фунтів.
- Франція – від 57 438 євро без ПДВ (близько $66,5 тис.).
- Австралія – від 74 990 австралійських доларів (приблизно $51,5 тис.) без дорожніх зборів.
- Нова Зеландія – від 81 990 новозеландських доларів (близько $47,7 тис.).
У Німеччині електричний Hilux BEV помітно випереджає цінником інші версії й це притаманно іншим ринкам. Інфографіка: сайт auto-motor-und-sport.de
Що в Україні?
Офіційної ціни для українського ринку Toyota поки не оголошувала. Також немає підтверджених даних про строки старту продажів в Україні.
З огляду на європейське позиціювання моделі, орієнтиром може бути французький цінник – близько 57 - 60 тис. євро без урахування локальних податків і митних платежів.
Це все-таки буде надто дорого. Основна причина, як зазначають експерти Авто24, все-таки в мізерному пробігу на одній зарядці. На цій підставі електричний Hilux можна впевнено віднести до групи машин місцевого комерційного або муніципального використання, бо ж для мандрівок й далеких маршрутів він поки не готовий.
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При цьому варто відзначити й позитивний момент просування Toyota вперед: Hilux BEV став не лише першим електропікапом виробника, а й першим повністю електричним автомобілем марки з рамною конструкцією кузова