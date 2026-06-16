Сколько стоит электрический пикап Toyota Hilux BEV в разных странах

О выходе этого первенца на европейский рынок редакция Авто24 рассказывала в довольно обширной аналитической публикации четыре дня назад. Теперь появились ценники на Hilux BEV.

О стоимости новой модели рассказывает electrek.co. Его эксперты не делают акцентов, но дают намек: в стоимости новичка можно увидеть немалый контраст. И это на фоне не очень привлекательных характеристик пробега: запас хода в городском цикле достигает 380 км, а в комбинированном всего под 257 км.

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Разница в ценах будет держаться

Цены демонстрируют значительный разброс в зависимости от налогов и местных сборов. Самым дорогим на данный момент выглядит британский рынок, тогда как в Австралии и Новой Зеландии электрический Hilux стоит заметно дешевле.

Стоимость модели зависит от рынка:

Великобритания – от 57 845 фунтов стерлингов (примерно $78 тыс.) за версию BEV. Для бизнес-клиентов доступна государственная субсидия на электрофургоны в размере 5 тыс. фунтов.

– от 57 845 фунтов стерлингов (примерно $78 тыс.) за версию BEV. Для бизнес-клиентов доступна государственная субсидия на электрофургоны в размере 5 тыс. фунтов. Франция – от 57 438 евро без НДС (около $66,5 тыс.).

– от 57 438 евро без НДС (около $66,5 тыс.). Австралия – от 74 990 австралийских долларов (примерно $51,5 тыс.) без дорожных сборов.

– от 74 990 австралийских долларов (примерно $51,5 тыс.) без дорожных сборов. Новая Зеландия – от 81 990 новозеландских долларов (около $47,7 тыс.).

В Германии электрический Hilux BEV заметно опережает ценником другие версии и это характерно для других рынков. Инфографика: сайт auto-motor-und-sport.de

Что в Украине?

Официальной цены для украинского рынка Toyota пока не объявляла. Также нет подтвержденных данных о сроках старта продаж в Украине.

Учитывая европейское позиционирование модели, ориентиром может служить французский ценник – около 57 - 60 тыс. евро без учета местных налогов и таможенных пошлин.

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При этом стоит отметить и положительный момент продвижения Toyota вперед: Hilux BEV стал не только первым электропикапом производителя, но и полностью электрическим автомобилем марки с рамной конструкцией кузова.