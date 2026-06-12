Toyota Hilux с электрической и гибридной силовыми установками дебютировал в Европе

Новое поколение автомобиля сохраняет свои лучшие внедорожные качества, но при этом совершает технологический прорыв, предлагая полностью цифровой интерьер и самую широкую в классе линейку силовых агрегатов в рамках глобальной стратегии бренда под названием Toyota Multipath.

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Учитывая рыночные тенденции и предпочтения покупателей, новый пикап будет предлагаться исключительно в четырехдверном формате кузова Double Cab с полным приводом. Несмотря на кардинальные изменения в дизайне и технической части, габариты модели остались практически на уровне предшественника, что позволило сохранить проверенную временем геометрическую проходимость.

Дизайнерская концепция Tough x Agile и габаритные размеры

Внешний вид девятого поколения разрабатывался в соответствии с новой философией дизайна Tough x Agile (Мужественный и Подвижный). Передняя часть автомобиля приобрела массивный и динамичный вид благодаря новым узким светодиодным фарам,, которые визуально объединены текстовой надписью "TOYOTA" вместо привычного логотипа. Решетка радиатора получила большую шестиугольную сетку, окрашенную в цвет кузова.

Мощный рельеф подчеркивают угловатые рамки противотуманных фар, расширенные колесные арки, массивные боковые подножки и новые облегченные легкосплавные диски. Для облегчения доступа к грузовой платформе инженеры интегрировали дополнительные ступеньки по бокам и модернизировали задний бампер. Для линейки Hybrid 48V предусмотрено четыре комплектации (Entry, Mid, High и флагманская Invincible) и восемь цветов кузова, включая новый фирменный оттенок Sulphur. Электрическая версия на старте продаж получит три комплектации и три варианта окраски.

Основные параметры и габариты кузова новых модификаций:

Hilux Hybrid 48V: длина составляет 5320 мм, ширина – от 1855 до 1885 мм (в зависимости от версии и наличия расширителей арок), высота – 1865 мм, колесная база – 3085 мм;

Hilux BEV имеет идентичную длину и колесную базу, фиксированную ширину 1855 мм и немного уменьшенную до 1845 мм общую высоту кузова.

Цифровой интерьер в стиле Land Cruiser

Салон претерпел самое масштабное обновление за всю историю модели. Архитектура передней панели и качество отделочных материалов теперь ориентированы на флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser, что создает единый премиальный стиль в линейке рамных автомобилей марки. Для повышения комфорта были полностью изменены наполнение и толщина обивки сидений,, а передние кресла с электрорегулировкой в восьми направлениях получили улучшенную анатомическую форму и новые подголовники с защитой от хлыстовых травм шеи при ударе сзади.

Передняя панель стала визуально тоньше и ниже, что улучшило обзорность для водителя. В топовых версиях она обшита износостойкой искусственной кожей. За цифровой опыт взаимодействия отвечают большой 12-,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Toyota Smart Connect (в базовой версии установлен 9-дюймовый экран) и полностью виртуальная панель приборов на 12-,-3 дюйма с несколькими графическими режимами отображения (Casual, Smart, Tough, Sporty). Мультимедиа поддерживает беспроводную интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto, а также оснащена беспроводной зарядкой.

Среди других практичных решений салона – ящик с функцией охлаждения, в который легко помещаются две бутылки объемкостью 600 мл, новые боковые подстаканники с плоской крышкой, которые открываются простым нажатием и поворотом, увеличенный до 5,7 литров центральный бокс-подлокотник, который стал на 35 мм выше.

Многофункциональный руль с полным подогревом по периметру имеет уменьшенную толщину и интуитивно понятные блоки кнопок управления. Все органы управления полноприводной трансмиссией, включая новые системы помощи на бездорожье, сгруппированы в один удобный блок на центральной консоли непосредственно под панелью климат-контроля.

Реализация стратегии Toyota Multipath: линейка двигателей

Японский автопроизводитель предлагает клиентам выбор силовых установок в зависимости от инфраструктуры конкретного региона и доступа к источникам энергии. Экологичная и эффективная линейка моторов теперь включает:

Hilux Hybrid 48V (мягкий дизельный гибрид) . Под капотом – находится хорошо знакомый 2,8-литровый 16-клапанный турбодизель DOHC (204 л.с., 500 Нм), работающий вместе с компактным электромотором-генератором и литий-ионной батареей,, расположенной под задними сиденьями. Система обеспечивает быстрый и тихий запуск двигателя в городских пробках, а также снижает расход топлива до уровня 9,7–, 10,0 л/100 км в смешанном цикле WLTP. Гибридные компоненты защищены от влаги: мотор-генератор установлен максимально высоко,, а его приводной ремень имеет специальное водоотталкивающее покрытие.

. Под капотом – находится хорошо знакомый 2,8-литровый 16-клапанный турбодизель DOHC (204 л.с., 500 Нм), работающий вместе с компактным электромотором-генератором и литий-ионной батареей,, расположенной под задними сиденьями. Система обеспечивает быстрый и тихий запуск двигателя в городских пробках, а также снижает расход топлива до уровня 9,7–, 10,0 л/100 км в смешанном цикле WLTP. Гибридные компоненты защищены от влаги: мотор-генератор установлен максимально высоко,, а его приводной ремень имеет специальное водоотталкивающее покрытие. Hilux BEV: первый в истории модели полноценный электромобиль и первый электрокар Toyota на рамной платформе. Он оснащен постоянным полным приводом и двумя эффективными силовыми модулями eAxle,, которые объединяют трансмиссию и инвертор в один узел. Передний модуль развивает 80 кВт и 205 Нм, задний – 128 кВт и 268 Нм. Питание обеспечивает специальная литий-ионная батарея емкостью 59,2 кВт-ч с жидкостным охлаждением. Запас хода в городском цикле достигает 380 км, а в комбинированном составляет до 257 км;

первый в истории модели полноценный электромобиль и первый электрокар Toyota на рамной платформе. Он оснащен постоянным полным приводом и двумя эффективными силовыми модулями eAxle,, которые объединяют трансмиссию и инвертор в один узел. Передний модуль развивает 80 кВт и 205 Нм, задний – 128 кВт и 268 Нм. Питание обеспечивает специальная литий-ионная батарея емкостью 59,2 кВт-ч с жидкостным охлаждением. Запас хода в городском цикле достигает 380 км, а в комбинированном составляет до 257 км; Hilux ICE: классические версии без электрических надстроек,, которые будут доступны на рынках Восточной Европы. Они получат новый 2,8-литровый дизельный двигатель и проверенный 2,7-литровый бензиновый атмосферный мотор;

классические версии без электрических надстроек,, которые будут доступны на рынках Восточной Европы. Они получат новый 2,8-литровый дизельный двигатель и проверенный 2,7-литровый бензиновый атмосферный мотор; Hilux FCEV: водородная модификация на топливных элементах,, официальный выход которой на рынок запланирован на 2028 год. После ее появления Hilux будет иметь самый большой ассортимент типов привода среди всех моделей марки.

Внедорожные возможности и усиленная рамная конструкция

Пикап девятого поколения сохраняет традиционную рамную архитектуру, однако толщина боковых лонжеронов была увеличена, а передние поперечины модернизированы с учетом возросшего веса электрических модификаций и установки новых систем. Например, для версии BEV был разработан уникальный подрамник для аккумулятора с особым запатентованным ромбовидным креплением. Это защищает батарею от разрушительных скручивающих нагрузок во время езды по суровому бездорожью.

Все топливные и гибридные версии сохранили классическую схему подвески: двойные поперечные рычаги со стойками McPherson спереди и жесткий мост на листовых рессорах сзади. Для улучшения плавности хода инженеры применили новые опоры кабины с многовекторной гибкостью и добавили 36 дополнительных точек сварки кузова для борьбы с вибрациями. Впервые для европейского рынка Hilux получил полностью электрический усилитель руля, а также электронный ручной тормоз.

Внедорожный арсенал нового Hilux включает:

клиренс 309 мм (212 мм для версии BEV из-за расположения батареи под полом)? артикуляцию колес в 500 мм, а также углы въезда 29 градусов и угол съезда – 24 градуса. Кроме того, Toyota заявляет о возможности статической остановки в воде глубиной до 700 мм на время до 10 минут.

Система выбора режимов движения Multi-Terrain Select с пресетами Dirt, Sand, Mud, Deep Snow и Rock. Для электромобиля BEV систему MTS адаптировали под специфику мгновенного крутящего момента электродвигателей и добавили новый режим Mogul для преодоления больших холмов и кочек;

Систему кругового обзора Multi-Terrain Monitor с четырьмя камерами, которая умеет показывать "прозрачный капот" (вид грунта под колесами) и отображать углы наклона кузова на встроенном инклинометре.

Утилитарные возможности пикапа также остались на высоте. Модификация Hybrid 48V способна перевозить в кузове более 1000 кг груза и буксировать прицепы массой до 3500 кг. Для электрического варианта BEV, с целью сохранения баланса между дальностью хода и эффективностью, грузоподъемность определена на уровне 710–715 кг, а максимальный вес прицепа составляет 1600 кг.

Для стабилизации задней части тяжелого электромобиля и сохранения клиренса вместо стандартного моста применили зависимую подвеску с креплением редуктора непосредственно к раме, что позволило существенно уменьшить нерессоренные массы. Быстрая зарядка постоянным током мощностью 125 кВт позволяет пополнить запас энергии батареи Hilux BEV от 10% до 80% всего за 30 минут. Стандартная домашняя зарядка переменным током на 10 кВт выполнит полный цикл восстановления энергии (от 10% до 100%) ориентировочно за 6,5 часов.