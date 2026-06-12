Toyota Hilux із електричними та гібридними установками дебютував в Європі

Нова генерація автомобіля зберігає свої найкращі позашляхові якості, але при цьому здійснює технологічний прорив, пропонуючи повністю цифровий інтер'єр та найширшу в класі лінійку силових агрегатів у межах глобальної стратегії бренду під назвою Toyota Multipath.

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Враховуючи ринкові тенденції та переваги покупців, новий пікап буде пропонуватися виключно у чотиридверному форматі кузова Double Cab із повним приводом. Попри кардинальні зміни в дизайні та технічній частині, габарити моделі залишилися практично на рівні попередника, що дозволило зберегти перевірену часом геометричну прохідність.

Дизайнерська концепція Tough x Agile та габаритні розміри

Зовнішність дев'ятого покоління розроблялася відповідно до нової філософії дизайну Tough x Agile (Мужній та Рухливий). Передня частина автомобіля отримала масивний та динамічний вигляд завдяки новим вузьким світлодіодним фарам, які візуально об'єднані текстовим написом "TOYOTA" замість звичного логотипа. Решітка радіатора отримала велику шестикутну сітку, пофарбовану в колір кузова.

Потужний рельєф підкреслюють кутасті рамки протитуманних фар, розширені колісні арки, масивні бічні підніжки та нові полегшені легкосплавні диски. Для полегшення доступу до вантажної платформи інженери інтегрували додаткові сходинки з боків і модернізували задній бампер. Для лінійки Hybrid 48V передбачено чотири комплектації (Entry, Mid, High та флагманська Invincible) і вісім кольорів кузова, включаючи новий фірмовий відтінок Sulphur. Електрична версія на старті продажів отримає три комплектації та три варіанти забарвлення.

Основні параметри та габарити кузова нових модифікацій:

Hilux Hybrid 48V: довжина становить 5320 мм, ширина – від 1855 до 1885 мм (залежно від версії та наявності розширювачів арок), висота – 1865 мм, колісна база – 3085 мм;

Hilux BEV має ідентичну довжину та колісну базу, фіксовану ширину 1855 мм і трохи зменшену до 1845 мм загальну висоту кузова.

Цифровий інтер'єр у стилі Land Cruiser

Салон зазнав наймасштабнішого оновлення за всю історію моделі. Архітектура передньої панелі та якість матеріалів оздоблення тепер орієнтовані на флагманський позашляховик Toyota Land Cruiser, що створює єдиний преміальний стиль у лінійці рамних машин марки. Для підвищення затишку було повністю змінено наповнення та товщину оббивки сидінь, а передні крісла з електрорегулюванням у восьми напрямках отримали покращену анатомічну форму та нові підголівники із захистом від хлистових травм шиї при ударі ззаду.

Передня панель стала візуально тоншою та нижчою, що покращило оглядовість для водія. У топових версіях вона обшита зносостійкою штучною шкірою. За цифровий досвід взаємодії відповідають великий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи Toyota Smart Connect (у базовій версії встановлено 9-дюймовий екран) та повністю віртуальна панель приладів на 12,3 дюйма з кількома графічними режимами відображення (Casual, Smart, Tough, Sporty). Мультимедіа підтримує бездротову інтеграцію зі смартфонами через Apple CarPlay та Android Auto, а також оснащена бездротовою зарядкою.

Серед інших практичних рішень салону є ящик із функцією охолодження, куди легко вміщуються дві пляшки об'ємом 600 мл, нові бічні підсклянники з плоскою кришкою, що відкриваються простим натисканням та поворотом, збільшений до 5,7 літра центральний бокс-підлокітник, який став на 35 мм вищим.

Багатофункціональне кермо з повним підігрівом по колу має зменшену товщину та інтуїтивно зрозумілі блоки клавіш керування. Усі органи керування повнопривідною трансмісією, включаючи нові системи допомоги на бездоріжжі, згруповані в один зручний блок на центральній консолі безпосередньо під панеллю клімат-контролю.

Реалізація стратегії Toyota Multipath: лінійка двигунів

Японський автовиробник пропонує клієнтам вибір силових установок залежно від інфраструктури конкретного регіону та доступу до джерел енергії. Екологічна та ефективна лінійка моторів тепер включає:

Hilux Hybrid 48V (м'який дизельний гібрид) . Під капотом – добре знайомий 2,8-літровий 16-клапанний турбодизель DOHC (204 к.с., 500 Нм), що працює разом із компактним електромотором-генератором та літій-іонною батареєю, розташованою під задніми сидіннями. Система забезпечує швидкий та тихий запуск двигуна в міських заторах, а також знижує витрату палива до рівня 9,7–10,0 л/100 км у змішаному циклі WLTP. Гібридні компоненти захищені від вологи: мотор-генератор встановлено максимально високо, а його приводний пасок має спеціальне водовідштовхувальне покриття.

. Під капотом – добре знайомий 2,8-літровий 16-клапанний турбодизель DOHC (204 к.с., 500 Нм), що працює разом із компактним електромотором-генератором та літій-іонною батареєю, розташованою під задніми сидіннями. Система забезпечує швидкий та тихий запуск двигуна в міських заторах, а також знижує витрату палива до рівня 9,7–10,0 л/100 км у змішаному циклі WLTP. Гібридні компоненти захищені від вологи: мотор-генератор встановлено максимально високо, а його приводний пасок має спеціальне водовідштовхувальне покриття. Hilux BEV: перший в історії моделі повноцінний електромобіль та перший електрокар Toyota на рамній платформі. Він оснащений постійним повним приводом та двома ефективними силовими модулями eAxle, які об'єднують трансмісію та інвертор в один вузол. Передній модуль видає 80 кВт та 205 Нм, задній – 128 кВт та 268 Нм. Живлення забезпечує спеціальна літій-іонна батарея ємністю 59,2 кВт-год із рідинним охолодженням. Запас ходу в міському циклі досягає 380 км, а в комбінованому становить до 257 км;

перший в історії моделі повноцінний електромобіль та перший електрокар Toyota на рамній платформі. Він оснащений постійним повним приводом та двома ефективними силовими модулями eAxle, які об'єднують трансмісію та інвертор в один вузол. Передній модуль видає 80 кВт та 205 Нм, задній – 128 кВт та 268 Нм. Живлення забезпечує спеціальна літій-іонна батарея ємністю 59,2 кВт-год із рідинним охолодженням. Запас ходу в міському циклі досягає 380 км, а в комбінованому становить до 257 км; Hilux ICE: класичні версії без електричних надбудов, які будуть доступні на ринках Східної Європи. Вони отримають новий 2,8-літровий дизельний двигун та перевірений 2,7-літровий бензиновий атмосферний мотор;

класичні версії без електричних надбудов, які будуть доступні на ринках Східної Європи. Вони отримають новий 2,8-літровий дизельний двигун та перевірений 2,7-літровий бензиновий атмосферний мотор; Hilux FCEV: воднева модифікація на паливних елементах, офіційний вихід якої на ринок заплановано на 2028 рік. Після її появи Hilux матиме найбільший асортимент типів приводу серед усіх моделей марки.

Позашляхові можливості та посилена рамна конструкція

Пікап дев'ятого покоління зберігає традиційну рамну архітектуру, проте товщина бічних лонжеронів була збільшена, а передні поперечки модернізовані з урахуванням зросшої ваги електричних модифікацій та встановлення нових систем. Наприклад, для версії BEV було розроблено унікальний підрамник для акумулятора з особливим запатентованим ромбоподібним кріпленням. Це захищає батарею від руйнівних перекручувальних навантажень під час їзди по суворому бездоріжжю.

Усі паливні та гібридні версії зберегли класичну схему підвіски: подвійні поперечні важелі зі стійками McPherson спереду та жорсткий міст на листових ресорах ззаду. Для покращення плавності ходу інженери застосували нові опори кабіни з багатовекторною гнучкістю та додали 36 додаткових точок зварювання кузова для боротьби з вібраціями. Вперше для європейського ринку Hilux отримав повністю електричний підсилювач керма, а також електронне ручне гальмо.

Позашляховий арсенал нового Hilux включає:

кліренс 309 мм (212 мм для версії BEV через розташування батареї під підлогою)? артикуляцію коліс у 500 мм, а також кути в'їзду 29 градусів й кут з'їзду – 24 градуси. Крім того, Toyota декларує можливість статичної зупинки у воді завглибшки до 700 мм на час до 10 хвилин.

Систему вибору режимів руху Multi-Terrain Select з пресетами Dirt, Sand, Mud, Deep Snow та Rock. Для електромобіля BEV систему MTS адаптували під специфіку миттєвого крутного моменту електромоторів та додали новий режим Mogul для проходження великих пагорбів та кочок;

Систему кругового огляду Multi-Terrain Monitor з чотирма камерами, яка вміє показувати "прозорий капот" (вигляд грунту під колесами) та відображати кути нахилу кузова на вбудованому інклінометрі.

Утилітарні можливості пікапа також залишилися на висоті. Модифікація Hybrid 48V здатна перевозити в кузові понад 1000 кг вантажу та буксирувати причепи масою до 3500 кг. Для електричного варіанта BEV, з метою збереження балансу між дальністю ходу та ефективністю, вантажопідйомність визначена на рівні 710–715 кг, а максимальна вага причепа становить 1600 кг.

Для стабілізації задньої частини важкого електромобіля та збереження кліренсу замість стандартного моста застосували залежну підвіску з кріпленням редуктора безпосередньо до рами, що дозволило суттєво зменшити непідресорені маси. Швидкісна зарядка постійним струмом потужністю 125 кВт дозволяє поповнити запас енергії батареї Hilux BEV від 10% до 80% всього за 30 хвилин. Стандартна домашня зарядка змінного струму на 10 кВт виконає повний цикл відновлення енергії (від 10% до 100%) орієнтовно за 6,5 годин.