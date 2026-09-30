Епоха паперових декларацій закінчилася: як новий Митний кодекс ЄС змінить правила гри

Як повідомляє видання Rzeczpospolita, відповідний регламент Європарламенту вже опубліковано в Офіційному журналі ЄС. Документ налічує 287 статей і кардинально відрізняється від попередньої версії 2013 року, адже запроваджує абсолютно нові розділи про управління кризами та санкції.

Головна фішка реформи полягає у відмові від класичного митного оформлення. Замість подачі паперових чи електронних декларацій у конкретний момент, бізнес буде зобов'язаний безперервно передавати інформацію до єдиного Центру митних даних ЄС.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Відтепер уся відповідальність лягає виключно на імпортера. Саме він має гарантувати, що товар відповідає всім екологічним нормам, правилам безпеки та санкційним обмеженням. Контроль перестає бути одноразовою подією на кордоні, а стає безперервним процесом, – зазначає експертка з митного права Йоанна Порат

Серйозні випробування чекають і на митних брокерів. Якщо агентство розмитнює вантаж для компанії з-поза меж ЄС, воно автоматично отримує статус імпортера з усіма юридичними та фінансовими ризиками.

Хоча повний перехід на нову систему триватиме до 2034 року, ключові рішення бізнесу доведеться ухвалювати значно раніше. Щоб отримати статус довіреного підприємця та зберегти спрощені процедури, компаніям варто адаптувати свої системи обліку вже сьогодні.