Ера далекобійників минає: американський перевізник замовляє одразу 500 безпілотних фур

Масштабне виведення безпілотних вантажівок на дороги загального користування розпочнеться вже у 2027 році, охопивши ключові маршрути між США та Мексикою.

Згідно з офіційним пресрелізом компанії Aurora Innovation, Inc., відвантаження інноваційних машин заплановане на 2027–2028 роки. Ця угода укладена у форматі меморандуму про взаєморозуміння та є логічним продовженням партнерства, що стартувало ще влітку.

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Спочатку "спробували на зуб", а потім – замовили

У липні перевізник вивів перші автономні фури на жвавий маршрут між Далласом і Ларедо у штаті Техас. Експеримент виявився настільки вдалим, що керівництво вирішило масштабувати проєкт на всю країну.

"З моменту запуску автономних рейсів ми побачили миттєві операційні переваги, і тепер маємо чіткий шлях для їхнього розширення, – уточнив президент Charger Logistics Енді Кера.

Цікаво, що компанії працюватимуть за моделлю "водій як послуга". Це означає, що логістична фірма купує та володіє самими вантажівками, а розробник надає технологію автономного водіння за підпискою.

Глобальні плани та конкуренція

Для розробника Aurora Innovation цей контракт став черговим потужним поштовхом.Компанія поставила собі амбітну мету: вивести на дороги понад 200 безпілотних фур до кінця поточного року, а до 2030 року збільшити цей парк до 30 тисяч одиниць.

Як пояснив віцепрезидент з розвитку бізнесу Aurora Зак Андреоні, величезний досвід партнера у трансконтинентальних перевезеннях зробив перехід на автономні технології абсолютно природним кроком.

Варто зазначити, що ринок безпілотних перевезень у США розвивається шаленими темпами. Раніше цього року аналогічне замовлення на 500 машин зробила компанія Hirschbach Motor Lines.

Сам перевізник Charger Logistics також не обмежується одним партнером. На початку жовтня компанія запустила ще один 435-мильний автономний маршрут, але вже з використанням штучного інтелекту від конкурента Kodiak AI.