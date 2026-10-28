Эра дальнобойщиков проходит: американский перевозчик заказывает сразу 500 беспилотных фур

Масштабный вывод беспилотных грузовиков на дороги общего пользования начнется уже в 2027 году, охватив ключевые маршруты между США и Мексикой.

Согласно официальному прессрелизу компании Aurora Innovation, Inc., отгрузка инновационных машин запланирована на 2027– 2028 год. Это соглашение заключено в формате меморандума о взаимопонимании и является логическим продолжением партнерства, которое стартовало еще летом.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сначала "попробовали на зуб", а затем– заказали

В июле перевозчик вывел первые автономные фуры на оживленный маршрут между Далласом и Ларедо в штате Техас. Эксперимент оказался столь удачным, что руководство решило масштабировать проект на всю страну.

" С момента запуска автономных рейсов мы увидели мгновенные операционные преимущества, и теперь четкий путь для их расширения, – уточнил президент Charger Logistics Энди Керра.

Интересно, что компании будут работать по модели "водитель как услуга". Это означает, что логистическая фирма покупает и владеет самими грузовиками, а разработчик предоставляет технологию автономного вождения по подписке.

Глобальные планы и конкуренция

Для разработчика Aurora Innovation этот контракт стал очередным мощным толчком. Компания поставила себе амбициозную цель: вывести на дороги более 200 беспилотных фур к концу текущего года, а к 2030 году увеличить этот парк до 30 тысяч единиц.

Как объяснил вице-президент по развитию бизнеса Aurora Зак Андреони, огромный опыт партнера в трансконтинентальных перевозках сделал переход на автономные технологии абсолютно естественным шагом.

Следует отметить, что рынок беспилотных перевозок в США развивается бешеными темпами. Ранее в этом году аналогичный заказ на 500 машин сделала компания Hirschbach Motor Lines.

Сам перевозчик Charger Logistics тоже не ограничивается одним партнером. В начале октября компания запустила еще один 435-мильный автономный маршрут, но уже с использованием искусственного интеллекта от конкурента Kodiak AI.