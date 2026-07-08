Euro NCAP "розбила" нові BMW iX3 та Zeekr 7X: які результати

Першими автомобілями, які пройшли випробування за цими стандартами, стали європейський електрокросовер BMW iX3 Neue Klasse та китайський електричний універсал Zeekr 7GT. Обидві моделі продемонстрували успішну адаптацію виробників до посилених вимог та вибороли максимальний п'ятизірковий рейтинг безпеки.

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BMW iX3: бездоганний захист після аварії

BMW iX3 50 xDrive спорядженою масою 2285 кг показав високі результати на всіх етапах оцінювання. У категорії "Безпечне водіння" (Safe Driving) автомобіль отримав оцінку у 73%. Експерти позитивно відзначили наявність виділених фізичних органів керування для покажчиків повороту, аварійної сигналізації, звукового сигналу, фар та селектора передач.

Система моніторингу стану водія ефективно виявляла втому та фізіологічні порушення, хоча виявилася менш чутливою до короткочасного відволікання. Під час реальних дорожніх випробувань протяжністю 2000 км дорогами Італії, Франції, Німеччини та Австрії асистент контролю швидкості правильно розпізнавав зміну знаків у 86% випадків, що охопило 97% подоланої дистанції.

У категорії "Уникнення аварій" (Crash Avoidance) технології німецького кросовера оцінили у 83 зі 100%. Система автономного екстреного гальмування суттєво перевищила нові вимоги Euro NCAP, продемонструвавши ефективне запобігання зіткненням із транспортними засобами, мотоциклами та під час поворотів на перехрестях. Захист пішоходів та велосипедистів визнано зразковим.

Рівень "Захисту при аварії" (Crash Protection) склав 86%. Модель набрала максимальні бали у випробуваннях на бічний удар завдяки стандартній центральній подушці безпеки, що запобігає зіткненню пасажирів між собою. Фронтальні тести з перекриттям показали хороший або достатній захист для дорослих пасажирів різної комплекції, включаючи манекен жінки низького зросту на передньому сидінні.

Максимальну оцінку у 95% автомобіль отримав за "Безпеку після аварії" (Post Crash Safety) завдяки надійній роботі системи eCall, бездоганній ізоляції високовольтної батареї для зниження ризику займання та автоматичному висуванню дверних ручок, які зберегли повну працездатність. Загальний результат – зразкові 5 зірок.

Zeekr 7GT: висока міцність конструкції

Електричний уніерсал Zeekr 7GT Privilege AWD спорядженою масою 2405 кг продемонстрував ефективну роботу інтелектуального програмного забезпечення та високу міцність кузова. У категорії "Безпечне водіння" модель набрала 79%. Комплекс моніторингу водія отримав максимальні бали за фіксацію гострого візуального відволікання та втоми.

Автомобіль оснащено передовими датчиками, які виявляють неправильне використання ременя безпеки, ручним перемикачем відключення подушки безпеки переднього пасажира та системою виявлення присутності дітей в салоні з функцією сповіщення перехожих.

Проте, керування більшістю функцій через центральний тачскрин замість фізичних кнопок призвело до низької оцінки за загальне управління автомобілем. Під час тестів на дорогах Іспанії та Франції асистент швидкості правильно визначив знаки у 79% випадків (89% дистанції).

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У сфері "Уникнення аварій" Zeekr 7GT став лідером із результатом 89%. Активні асистенти продемонстрували бездоганне виконання гальмування у сценаріях фронтальних зіткнень, руху заднім ходом та перетину перехресть. Інтегрована система попередження при відкриванні дверей успішно захищала велосипедистів, що наближалися.

Показник "Захисту при аварії" склав 93%. Модель здобула максимум балів за бічні удари об бар'єр та стовп, а також за захист пасажирів з протилежного боку удару завдяки центральній подушці безпеки. Фронтальні випробування та віртуальне моделювання підтвердили високу структурну універсальність кузова для людей різного зросту.

У категорії "Безпека після аварії" автомобіль повторив результат конкурента (95%), продемонструвавши автоматичне знеструмлення високовольтної мережі, розблокування дверей та збереження працездатності механічних ручок. Незначна втрата балів відбулася лише через роботу системи TPS eCall, яка не досягла абсолютного максимуму. Загалом Zeekr 7X також отримав загальні 5 зірок за результатами краш-тестів.