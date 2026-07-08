Euro NCAP "разбила" новые BMW iX3 и Zeekr 7X: какие результаты

Первыми автомобилями, прошедшими испытания по этим стандартам, стали европейский электрокроссовер BMW iX3 Neue Klasse и китайский электрический универсал Zeekr 7GT. Обе модели продемонстрировали успешную адаптацию производителей к ужесточенным требованиям и завоевали максимальный пятизвездный рейтинг безопасности.

Читайте также: BMW внедрит ИИ, чтобы вывести краш-тесты на новый уровень

BMW iX3: безупречная защита после аварии

BMW iX3 50 xDrive с полной массой 2285 кг показал высокие результаты на всех этапах оценки. В категории "Безопасное вождение" (Safe Driving) автомобиль получил оценку 73%. Эксперты положительно отметили наличие отдельных физических органов управления для поворотников, аварийной сигнализации, звукового сигнала, фар и селектора передач.

Система мониторинга состояния водителя эффективно выявляла усталость и физиологические нарушения, хотя оказалась менее чувствительной к кратковременному отвлечению. В ходе реальных дорожных испытаний протяженностью 2000 км по дорогам Италии, Франции, Германии и Австрии ассистент контроля скорости правильно распознавал смену знаков в 86% случаев, что охватило 97% пройденного расстояния.

В категории "Предотвращение аварий" (Crash Avoidance) технологии немецкого кроссовера получили 83 из 100%. Система автономного экстренного торможения значительно превзошла новые требования Euro NCAP, продемонстрировав эффективное предотвращение столкновений с транспортными средствами, мотоциклами и при поворотах на перекрестках. Защита пешеходов и велосипедистов признана образцовой.

Уровень "Защиты при аварии" (Crash Protection) составил 86%. Модель набрала максимальные баллы в испытаниях на боковой удар благодаря стандартной центральной подушке безопасности, предотвращающей столкновение пассажиров между собой. Фронтальные тесты с перекрытием показали хорошую или достаточную защиту для взрослых пассажиров различной комплекции, включая манекен женщины низкого роста на переднем сиденье.

Максимальную оценку в 95% автомобиль получил за "Безопасность после аварии" (Post Crash Safety) благодаря надежной работе системы eCall, безупречной изоляции высоковольтной батареи для снижения риска возгорания и автоматическому выдвижению дверных ручек, которые сохранили полную работоспособность. Общий результат – образцовые 5 звезд.

Zeekr 7GT: высокая прочность конструкции

Электрический универсал Zeekr 7GT Privilege AWD с полной массой 2405 кг продемонстрировал эффективную работу интеллектуального программного обеспечения и высокую прочность кузова. В категории "Безопасное вождение" модель набрала 79%. Комплекс мониторинга водителя получил максимальные баллы за фиксацию резкого визуального отвлечения и усталости.

Автомобиль оснащен передовыми датчиками, которые обнаруживают неправильное использование ремня безопасности, ручным переключателем отключения подушки безопасности переднего пассажира и системой обнаружения присутствия детей в салоне с функцией оповещения прохожих.

Однако управление большинством функций через центральный тачскрин вместо физических кнопок привело к низкой оценке общего управления автомобилем. Во время тестов на дорогах Испании и Франции ассистент скорости правильно распознал знаки в 79% случаев (89% дистанции).

Также интересно: Безопасность высочайшего уровня: модели MINI установили новые стандарты защиты пассажиров

В категории "Предотвращение аварий" Zeekr 7GT стал лидером с результатом 89%. Активные ассистенты продемонстрировали безупречное торможение в сценариях фронтальных столкновений, движения задним ходом и пересечения перекрестков. Интегрированная система предупреждения при открывании дверей успешно защищала приближающихся велосипедистов.

Показатель "Защита при аварии" составил 93%. Модель получила максимальное количество баллов за боковые удары о барьер и столб, а также за защиту пассажиров с противоположной стороны удара благодаря центральной подушке безопасности. Фронтальные испытания и виртуальное моделирование подтвердили высокую структурную универсальность кузова для людей разного роста.

В категории "Безопасность после аварии" автомобиль повторил результат конкурента (95%), продемонстрировав автоматическое обесточивание высоковольтной сети, разблокировку дверей и сохранение работоспособности механических ручек. Незначительная потеря баллов произошла лишь из-за работы системы TPS eCall, которая не достигла абсолютного максимума. В целом Zeekr 7X также получил 5 звезд по результатам краш-тестов.