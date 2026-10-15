Фальшиві іспити на водійські права: МВС розкрило нову зухвалу схему аферистів

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС спільно з Кіберполіцією, аферисти почали маскуватися під офіційні установи у соціальних мережах та месенджерах. Вони крадуть логотипи, публікують фотографії з реальних сторінок сервісних центрів та заманюють клієнтів обіцянками розв'язати будь-яке питання онлайн і без черг.

Зловмисники діють максимально переконливо, вибудовуючи цілу ілюзію легітимності. Псевдоінструктори садять кандидата в автомобіль, виїжджають у реальний дорожній рух і навіть роблять вигляд, що фіксують помилки у спеціальному екзаменаційному листі.

Після такого "іспиту" жертві обіцяють передати готове посвідчення кур'єром або поштою. Людина щиро вірить, що пройшла офіційну процедуру, але натомість отримує звичайний шматок пластику.

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Цього документа не існує в жодній державній базі, тому він ніколи не підтягнеться у застосунок Дія чи електронний кабінет. Правоохоронці наголошують, що будь-який іспит, організований через сторонніх осіб поза стінами сервісного центру, є стовідсотковим шахрайством.

Як отримати права законно

В Україні діє єдиний легальний алгоритм отримання водійського посвідчення. Спочатку потрібно пройти медкомісію, вивчити теорію та скласти іспит у сервісному центрі МВС.

Після цього майбутній водій проходить практику в акредитованій автошколі та складає фінальний практичний іспит виключно за участю офіційного екзаменатора. Готовий документ видають особисто в руки після пред'явлення паспорта.

Записатися на послуги можна через сайт ГСЦ МВС, термінал у приміщенні або офіційні застосунки, пройшовши авторизацію. "Якщо сторонні особи пропонують допомогу із записом на іспит – це можуть бути аферисти", – попереджають у відомстві.

Шахраї не сплять: інші популярні схеми

Нагадаємо, раніше ми писали, що аферисти активно залучають молодь до схем із продажем фальшивих посвідчень. Підліткам пропонують стати так званими "дропами" – за невелику винагороду вони надають свої банківські картки для переказу грошей від ошуканих покупців, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, у мережі з'явилися ділки, які пропонують військовим та людям з інвалідністю купити пріоритетний талон до сервісного центру. Насправді ж обслуговування пільгових категорій є абсолютно безкоштовним, а передача своїх даних таким посередникам загрожує викраденням персональної інформації.