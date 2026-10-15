Фальшиві іспити на водійські права: МВС розкрило нову зухвалу схему аферистів

Фальшиві іспити на водійські права
Як повідомляє Головний сервісний центр МВС спільно з Кіберполіцією, аферисти почали маскуватися під офіційні установи у соціальних мережах та месенджерах. Вони крадуть логотипи, публікують фотографії з реальних сторінок сервісних центрів та заманюють клієнтів обіцянками розв'язати будь-яке питання онлайн і без черг.
Зловмисники діють максимально переконливо, вибудовуючи цілу ілюзію легітимності. Псевдоінструктори садять кандидата в автомобіль, виїжджають у реальний дорожній рух і навіть роблять вигляд, що фіксують помилки у спеціальному екзаменаційному листі.
Після такого "іспиту" жертві обіцяють передати готове посвідчення кур'єром або поштою. Людина щиро вірить, що пройшла офіційну процедуру, але натомість отримує звичайний шматок пластику.
Цього документа не існує в жодній державній базі, тому він ніколи не підтягнеться у застосунок Дія чи електронний кабінет. Правоохоронці наголошують, що будь-який іспит, організований через сторонніх осіб поза стінами сервісного центру, є стовідсотковим шахрайством.
Як отримати права законно
В Україні діє єдиний легальний алгоритм отримання водійського посвідчення. Спочатку потрібно пройти медкомісію, вивчити теорію та скласти іспит у сервісному центрі МВС.
Після цього майбутній водій проходить практику в акредитованій автошколі та складає фінальний практичний іспит виключно за участю офіційного екзаменатора. Готовий документ видають особисто в руки після пред'явлення паспорта.
Записатися на послуги можна через сайт ГСЦ МВС, термінал у приміщенні або офіційні застосунки, пройшовши авторизацію. "Якщо сторонні особи пропонують допомогу із записом на іспит – це можуть бути аферисти", – попереджають у відомстві.
Шахраї не сплять: інші популярні схеми
Нагадаємо, раніше ми писали, що аферисти активно залучають молодь до схем із продажем фальшивих посвідчень. Підліткам пропонують стати так званими "дропами" – за невелику винагороду вони надають свої банківські картки для переказу грошей від ошуканих покупців, що тягне за собою кримінальну відповідальність.
Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, у мережі з'явилися ділки, які пропонують військовим та людям з інвалідністю купити пріоритетний талон до сервісного центру. Насправді ж обслуговування пільгових категорій є абсолютно безкоштовним, а передача своїх даних таким посередникам загрожує викраденням персональної інформації.