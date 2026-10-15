Фальшивые экзамены на водительские права: МВД раскрыло новую дерзкую схему аферистов

Как сообщает Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполицией, аферисты начали маскироваться под официальные учреждения в социальных сетях и мессенджерах. Они воруют логотипы, публикуют фотографии с реальных страниц сервисных центров и привлекают клиентов обещаниями решить любой вопрос онлайн и без очередей.

Злоумышленники действуют максимально убедительно, выстраивая целую иллюзию легитимности. Псевдоинструкторы сажают кандидата в автомобиль, выезжают в реальное дорожное движение и даже делают вид, что фиксируют ошибки в специальном экзаменационном листе.

После такого "экзамена" жертве обещают передать готовое удостоверение курьером или почтой. Человек искренне верит, что прошел официальную процедуру, но получает обычный кусок пластика.

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Этот документ не существует ни в одной государственной базе, поэтому он никогда не подтянется в приложение Действие или электронный кабинет. Правоохранители отмечают, что любой экзамен, организованный через посторонних вне стен сервисного центра, является стопроцентным мошенничеством.

Как получить права законно

В Украине действует единый легальный алгоритм получения водительского удостоверения. Сначала нужно пройти медкомиссию, изучить теорию и сдать экзамен в сервисном центре МВД.

После этого будущий водитель проходит практику в аккредитованной автошколе и сдает финальный практический экзамен исключительно с участием официального экзаменатора. Готовый документ выдают лично после предъявления паспорта.

Записаться на услуги можно через сайт ГСЦ МВД, терминал в помещении или официальные приложения, пройдя авторизацию. "Если посторонние лица предлагают помощь с записью на экзамен– это могут быть аферисты",– предупреждают в ведомстве.

Мошенники бодрствуют: другие популярные схемы

Напомним, ранее мы писали, что аферисты активно вовлекают молодежь в схемы с продажей фальшивых удостоверений. Подросткам предлагают стать так называемыми "дропами"– за небольшое вознаграждение они предоставляют свои банковские карты для перевода денег от обманутых покупателей, что влечет уголовную ответственность.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, в сети появились дельцы, которые предлагают военным и людям с инвалидностью купить приоритетный талон в сервисный центр. На самом же деле обслуживание льготных категорий абсолютно бесплатно, а передача своих данных таким посредникам грозит похищением персональной информации.