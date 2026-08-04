Фальсифікованого бензину в Україні побільшало: експерт назвав причини

На тлі різкого подорожчання пального в Україні активізувалося виробництво “фальсифікованого” бензину. Про це заявив директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн, зазначивши, що високі ціни традиційно створюють сприятливі умови для розвитку так званого тіньового ринку. Про це пише enkorr.ua.

За словами експерта, одним із головних сигналів пожвавлення нелегального виробництва стало різке зростання вартості компонентів, які використовують для виготовлення такого пального. Зокрема, ціна газового конденсату, з якого на міні-НПЗ виробляють базовий бензин, зросла до 70 тис. грн за тонну, тоді як торік він коштував лише 15–20 тис. грн за тонну.

Також до 85 тис. грн за тонну подорожчали розчинники українського виробництва, які використовують як октанопідвищувальний компонент.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Скільки коштує бензин без податків

За оцінкою Сергія Куюна, собівартість такого бензину нині становить близько 55 грн за літр, тоді як продають його приблизно по 80 грн за літр – так само як і розбавлений спиртом офіційний бензин. Значна різниця пояснюється тим, що під час виробництва “нелегального” пального не сплачують акциз, який становить близько 15 грн на літрі.

Експерт зазначає, що одна зі схем працює завдяки оформленню біоетанолу як безакцизного розчинника, хоча фактично він використовується у виробництві бензину. Крім того, він звернув увагу на проблему контролю за обігом газового конденсату. За його словами, у Верховній Раді вже багато років перебуває законопроект, який пропонує зробити цей продукт підакцизним.

За оцінками директора “А-95”, із використанням подібних схем в Україні може вироблятися 250–300 тис. тонн бензину на рік, що становить 10–15% усього ринку. Через несплату акцизного податку українські підприємці можуть зекономити щонайменше 5 млрд грн.

Навіщо обирати брендові АЗС

Експерт радить водіям уважніше ставитися до вибору АЗС. За його словами, основною ознакою можливого “фальсифікату” залишається низька ціна порівняно із середньоринковою. Саме такі пропозиції найчастіше можуть свідчити про реалізацію нелегального пального, за яке сплачується менше податків.