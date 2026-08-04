Фальсифицированного бензина в Украине стало больше: эксперт назвал причины

На фоне резкого удорожания топлива в Украине активизировалось производство“ фальсифицированного” бензина. Об этом заявил директор Консалтинговой группы“ А-95” Сергей Куюн, отметив, что высокие цены традиционно создают благоприятные условия для развития так называемого теневого рынка. Об этом пишет enkorr.ua.

По словам эксперта, одним из главных сигналов оживления нелегального производства стал резкий рост стоимости компонентов, которые используются для изготовления такого горючего. В частности, цена газового конденсата, из которого на мини-НПЗ производят базовый бензин, выросла до 70 тыс. грн за тонну, тогда как в прошлом году он стоил всего 15– 20 тыс. грн. за тонну.

Также до 85 тыс. грн за тонну подорожали растворители украинского производства, которые используют в качестве октаноповышающего компонента.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сколько стоит бензин без налогов

По оценке Сергея Куюна, себестоимость такого бензина сейчас составляет около 55 грн за литр, в то время как продают его примерно по 80 грн за литр.– так же как и разбавленный спиртом официальный бензин. Значительная разница объясняется тем, что при производстве“ нелегального” горючего не платят акциз, который составляет около 15 грн. на литре.

Эксперт отмечает, что одна из схем работает благодаря оформлению биоэтанола как безакцизного растворителя, хотя фактически используется в производстве бензина. Кроме того, он обратил внимание на проблему контроля над оборотом газового конденсата. По его словам, в Верховной Раде уже много лет находится законопроект, предлагающий сделать этот продукт подакцизным.

По оценкам директора“ А-95” , с использованием подобных схем в Украине может производиться 250– 300 тыс. тонн бензина в год, что составляет 10– 15% всего рынка. Из-за неуплаты акцизного налога украинские предприниматели могут сэкономить не менее 5 млрд грн.

Зачем выбирать брендовые АЗС

Эксперт советует водителям внимательнее относиться к выбору АЗС. По его словам, основным признаком возможного“ фальсификата” остается низкая цена по сравнению со среднерыночной. Именно такие предложения чаще всего могут свидетельствовать о реализации нелегального горючего, за которое платится меньше налогов.