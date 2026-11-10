Фантастичний дизайн та повернення кнопок: Polestar показав концепт Formula 2030

Як повідомляє видання Motor1, шведська марка готується до складних часів на американському ринку через нові правила щодо підключених автомобілів. Технології материнської компанії Geely фактично призводять до заборони продажу поточних моделей бренду в США з 2027 року.

Проте виробник не опускає руки, адже американський ринок складав лише невелику частку їхніх глобальних продажів. Замість цього компанія вирішила зазирнути у майбутнє та показала, як виглядатимуть її наступні електромобілі.

Дизайн у стилі майбутнього

Зовні новинка нагадує класичний хетчбек Volvo C30, але ніби створений для кіберпанку. Автомобіль отримав агресивну широку стійку, низький профіль та масивні 22-дюймові колеса з центральною гайкою. Кузов позбавили центральної стійки, а задні двері відкриваються проти ходу руху, що робить посадку максимально зручною.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ззаду дизайнери відмовилися від звичної суцільної світлової смуги на користь абсолютно нової оптики, яку самі розробники жартома називають стилем НЛО. Габарити концепту доволі цікаві: довжина становить 4680 міліметрів, а висота – лише 1350 міліметрів. Завдяки спеціальній електричній платформі колісна база розтягнулася на щедрі 2780 міліметрів, що дає вдосталь простору в салоні.

Розумний салон та повернення кнопок

Всередині розмістили чотири окремі крісла з подушками, які автоматично підлаштовуються під фігуру кожного пасажира. Водійське місце нагадує кокпіт спорткара з вигнутим 20-дюймовим дисплеєм на рульовій колонці та 12,2-дюймовим екраном по центру.

Найбільше радує те, що Polestar не піддався моді на суцільні сенсори. Під центральним екраном залишили вісім фізичних перемикачів та регуляторів, які можна налаштовувати під свої потреби.

Салон також може трансформуватися залежно від режиму їзди. Якщо увімкнути автопілот, кермо від'їжджає подалі, а центральний екран підіймається вище. У спортивному режимі все відбувається навпаки – органи керування присуваються ближче до водія.

Що під капотом?

Точних технічних характеристик силової установки, ємності батареї чи динаміки розгону компанія поки не розкриває. Відомо лише, що це повністю електричний концепт. Проте наявність гоночних амортизаторів Ohlins та спеціального місця під шоломи й вогнегасник у передньому багажнику натякають на серйозний потенціал. Жорсткість кузова додатково посилили золотистою розпіркою.

Хоча сам п'ятидверний спорткар Formula 2030 навряд чи колись стане на конвеєр, його найкращі ідеї точно підуть у маси. Виробник підтвердив, що ці дизайнерські рішення перенесуть на наступне покоління Polestar 2 у 2027 році та новий компактний кросовер Polestar 7, який очікується у 2028 році.