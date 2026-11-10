Фантастический дизайн и возврат кнопок: Polestar показал концепт Formula 2030

Как сообщает издание Motor1, шведская марка готовится к сложным временам на американском рынке из-за новых правил по подключенным автомобилям. Технологии материнской компании Geely фактически приводят к запрету продаж текущих моделей бренда в США с 2027 года.

Однако производитель не опускает руки, ведь американский рынок составлял лишь небольшую часть их глобальных продаж. Вместо этого компания решила заглянуть в будущее и показала, как будут выглядеть ее электромобили.

Дизайн в стиле будущего

Внешне новинка напоминает классический хэтчбек Volvo C30, но как бы созданный для киберпанка. Автомобиль получил агрессивную широкую стойку, низкий профиль и массивные 22-дюймовые колеса с центральной гайкой. Кузов лишили центральной стойки, а задняя дверь открывается против хода движения, что делает посадку максимально удобной.

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Сзади дизайнеры отказались от привычной сплошной световой полосы в пользу совершенно новой оптики, которую сами разработчики в шутку называют стилем НЛО. Габариты концепта достаточно интересны: длина составляет 4680 миллиметров, а высота– всего 1350 миллиметров. Благодаря специальной электрической платформе колесная база растянулась на щедрой 2780 миллиметров, что дает достаточно простора в салоне.

Умный салон и возврат кнопок

Внутри разместили четыре отдельных кресла с подушками, которые автоматически подстраиваются под фигуру каждого пассажира. Водительское место напоминает кокпит спорткара с изогнутым 20-дюймовым дисплеем на рулевой колонке и 12,2-дюймовым по центру экраном.

Больше радует то, что Polestar не поддался моде на сплошные сенсоры. Под центральным экраном оставили восемь физических переключателей и регуляторов, которые можно настраивать под свои нужды.

Салон может трансформироваться в зависимости от режима езды. При включении автопилота руль отъезжает подальше, а центральный экран поднимается выше. В спортивном режиме все происходит наоборот– органы управления придвигаются поближе к водителю.

Что под капотом?

Точные технические характеристики силовой установки, емкости батареи или динамики разгона компания пока не раскрывает. Известно лишь, что это полностью электрический концепт. Однако наличие гоночных амортизаторов Ohlins и специального места под шлемы и огнетушитель в переднем багажнике намекают на серьезный потенциал. Жесткость кузова дополнительно усилили золотистой распоркой.

Хотя сам пятидверный спорткар Formula 2030 вряд ли когда-нибудь станет на конвейер, его лучшие идеи точно пойдут в массы. Производитель подтвердил, что эти дизайнерские решения будут перенесены на следующее поколение Polestar 2 в 2027 году и новый компактный кроссовер Polestar 7, который ожидается в 2028 году.