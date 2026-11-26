Як повідомляє Головний сервісний центр МВС спільно з Кіберполіцією, зловмисники майстерно копіюють офіційні логотипи та дизайн державних установ, щоб викликати максимальну довіру. У приватних повідомленнях вони запевняють, що мають впливових знайомих, і готові швидко оформити будь-які папери навіть з доставкою в інше місто.

Для більшої переконливості ділки іноді пропонують оплатити послугу вже після отримання пластику на пошті. Проте в реальності клієнт або просто переказує аванс і летить у чорний список, або забирає відверту фальшивку, яка не пробивається по жодній офіційній базі.



Фейкові сервісні центри МВС в соцмережах: як не втратити гроші та не отримати підроблені документи / Джерело: hsc.gov.ua

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Чим загрожує купівля фальшивки

Правоохоронці наголошують, що використання такого "документа" має серйозні правові наслідки. "За використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність, а санкція статті передбачає штраф або обмеження волі на строк до двох років", – попереджають у відомстві.

Єдиний законний шлях отримати посвідчення водія вперше – це самостійне вивчення теорії або навчання в автошколі, після чого йдуть офіційні іспити в стінах МВС. Будь-які реєстраційні дії з транспортом також проводяться виключно в сервісних центрах або через державний застосунок Дія.

Як захистити свої гроші та дані

Щоб не подарувати свої кревні аферистам, експерти радять перевіряти інформацію лише на офіційному сайті hsc.gov.ua. Сама по собі наявність знайомої емблеми на сторінці у Facebook чи Instagram не робить її державною.

Якщо ви натрапили на підозрілий чат чи сайт, у жодному разі не скидайте туди фото свого паспорта чи банківські дані. Про такі ресурси варто одразу повідомляти Кіберполіцію або блокувати їх через волонтерський проєкт BRAMA у месенджері Telegram.

Старі схеми досі працюють

Нагадаємо, раніше ми писали, що шахраї активно використовують повітряні тривоги як привід для обману. Вони переконують водіїв, що через сирени державні сервіси не працюють, і пропонують "вирішити питання" альтернативним шляхом за додаткову плату.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, спроби обдурити систему часто закінчуються судом. Нещодавно на Закарпатті чоловік купив фальшиві права в інтернеті та наївно приніс їх прямо в МВС для обміну, що обернулося для нього судимістю та чималими фінансовими витратами.