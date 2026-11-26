Как сообщает Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполицией злоумышленники искусно копируют официальные логотипы и дизайн государственных учреждений, чтобы вызвать максимальное доверие. В частных сообщениях они уверяют, что имеют влиятельных знакомых и готовы быстро оформить любые бумаги даже с доставкой в другой город.

Для большей убедительности дельцы иногда предлагают оплатить услугу после получения пластика на почте. Однако в реальности клиент либо просто переводит аванс и летит в черный список, либо забирает откровенную фальшивку, которая не пробивается ни по одной официальной базе.



Фейковые сервисные центры МВД в соцсетях: как не потерять деньги и не получить поддельные документы / Источник: hsc.gov.ua

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Чем грозит покупка фальшивки

Правоохранители отмечают, что использование такого "документа" имеет серьезные правовые последствия. "За использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность, а санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы сроком до двух лет",– предупреждают в ведомстве.

Единственный законный путь получить водительское удостоверение впервые– это самостоятельное изучение теории или учебы в автошколе, после чего идут официальные экзамены в стенах МВД. Любые регистрационные действия с транспортом также производятся исключительно в сервисных центрах или через государственное приложение Действие.

Как защитить свои деньги и данные

Чтобы не подарить свои кровные аферистам, эксперты рекомендуют проверять информацию только на официальном сайте hsc.gov.ua. Само по себе наличие знакомой эмблемы на странице Facebook или Instagram не делает ее государственной.

Если вы встретили подозрительный чат или сайт, ни в коем случае не сбрасывайте туда фото своего паспорта или банковские данные. О таких ресурсах следует сразу сообщать Киберполицию или блокировать их через волонтерский проект BRAMA в мессенджере Telegram.

Старые схемы до сих пор работают

Напомним, ранее мы писали, что мошенники активно используют воздушные тревоги как повод для обмана. Они убеждают водителей, что из-за сирены государственные сервисы не работают, и предлагают "решить вопрос" альтернативным путем за дополнительную плату.

Как уже сообщалось на нашем сайте, попытки обмануть систему часто заканчиваются судом. Недавно в Закарпатье мужчина купил фальшивые права в интернете и наивно принес их прямо в МВД для обмена, что обернулось для него судимостью и немалыми финансовыми затратами.