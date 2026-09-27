Фернандо Алонсо придбав найдорожчий Bugatti Veyron в історії

2026 рік складається для Фернандо Алонсо не найкращим чином із погляду результатів у Формулі-1. Після п'яти сходжень з дистанції і лише трьох набраних очок він проводить один із найменш успішних сезонів своєї кар'єри. Втім, поза трасою іспанський гонщик продовжує поповнювати власну колекцію рідкісних автомобілів.

У травні Алонсо отримав унікальний Pagani Zonda Diamante Verde, вартість якого, за оцінками, перевищує 10 млн доларів. Тепер до колекції чемпіона приєднався Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Як пише Carscoops, відео, поширене в соціальних мережах, показує Алонсо за кермом автомобіля після виїзду з дилерського центру Bugatti у Монако. Автомобіль також продавав німецький дилер Mechatronik, який раніше займався реалізацією Pagani Zonda Алонсо.

Унікальний Veyron з алюмінієвим кузовом

Особливість цього Bugatti полягає не лише в рідкісній модифікації Grand Sport Vitesse. Автомобіль із шасі №8100 створювали за індивідуальним замовленням першого власника, який надихався екстремальним Veyron 16.4 Pur Sang.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Замовник хотів отримати Grand Sport Vitesse з кузовними панелями з фрезерованого алюмінію. Спочатку Bugatti відмовлялася від проєкту через надзвичайно високу вартість його виробництва. Однак власник наполягав на реалізації задуму і, за даними джерела, навіть погрожував скасувати кілька інших замовлень марки.

Зрештою, Bugatti погодилася створити автомобіль. Кожну панель кузова виготовляли з цільного алюмінієвого блока. Загалом для виробництва кузова знадобилося понад 20 тонн алюмінієвих блоків. Полірований металевий кузов поєднали з яскраво-червоним шкіряним салоном. Спочатку автомобіль також мав низку індивідуальних елементів із написом "Kaq" – зокрема, на підголівниках і кришці паливного бака.

Перед продажем Алонсо ці деталі, схоже, повернули до заводського виконання. Те саме стосується нестандартної сітки решітки радіатора у формі фірмової підкови Bugatti, яка спочатку також містила напис "Kaq".

Один із найдорожчих Veyron