Фернандо Алонсо приобрел самый дорогой Bugatti Veyron в истории

2026 год складывается для Фернандо Алонсо не лучшим образом с точки зрения результатов в Формули-1. После пяти восхождений с дистанции и только трех набранных очков он проводит один из самых успешных сезонов своей карьеры. Впрочем, вне трассы испанский гонщик продолжает пополнять свою коллекцию редких автомобилей.

В мае Алонсо получил уникальный Pagani Zonda Diamante Verde, стоимость которого, по оценкам, превышает 10 млн. долларов. Теперь к коллекции чемпиона присоединился Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Как пишет Carscoops, видео, распространенное в социальных сетях, показывает Алонсо за рулем автомобиля после выезда из дилерского центра Bugatti в Монако. Автомобиль также продавал немецкий дилер Mechatronik, ранее занимавшийся реализацией Pagani Zonda Алонсо.

Уникальный Veyron с алюминиевым кузовом

Особенность этого Bugatti заключается не только в редкой модификации Grand Sport Vitesse. Автомобиль с шасси №8100 создавали по индивидуальному заказу первого владельца, вдохновлявшегося экстремальным Veyron 16.4 Pur Sang.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Заказчик хотел получить Grand Sport Vitesse с кузовными панелями из фрезерованного алюминия. Первоначально Bugatti отказывалась от проекта из-за чрезвычайно высокой стоимости его производства. Однако владелец настаивал на реализации замысла и, по данным источника, даже угрожал отменить несколько других заказов марки.

В конце концов Bugatti согласилась создать автомобиль. Каждую панель кузова производили из цельного алюминиевого блока. В общей сложности для производства кузова понадобилось более 20 тонн алюминиевых блоков. Полированный металлический кузов соединили с ярко-красным кожаным салоном. Первоначально автомобиль также имел ряд индивидуальных элементов с надписью Kaq– в частности, на подголовниках и крышке топливного бака.

Перед продажей Алонсо эти детали, похоже, вернули к заводскому исполнению. То же касается нестандартной сетки радиаторной решетки в форме фирменной подковы Bugatti, которая вначале также содержала надпись "Kaq".

Один из самых дорогих Veyron