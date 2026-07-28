Ferrari F40 з пробігом 500 кілометрів продадуть за п’ять мільйонів доларів

Один із найкраще збережених Ferrari F40 у світі виставили на аукціон RM Sotheby's. Суперкар 1991 року, який належав легендарному американському автоменеджеру Лі Якокці, за 35 років проїхав лише 515 км. Організатори торгів планують виручити за автомобіль від 4 до 5 млн доларів, пише topgir.com.ua.

Ferrari F40 отримала особливу історію

На продаж виставили Ferrari F40 із номером шасі 87345. Автомобіль став 94-м із 213 екземплярів, виготовлених для ринку США.

Суперкар завершили наприкінці 1990 року та передали першому власнику безпосередньо на заводі Ferrari. Ним став Лі Якокка — один із найвідоміших керівників американського автопрому, який свого часу очолював Ford і Chrysler.

Про походження автомобіля свідчать оригінальна сервісна документація та гарантійна книжка, де зазначене ім'я першого власника. Крім того, автомобіль отримав спеціальну табличку, яка підтверджує, що його було виготовлено саме для Лі Якокки.

До комплекту також входять заводські інструкції у шкіряному футлярі, набір інструментів та оригінальний чохол.

Пробіг зростав лише на кілька десятків кілометрів

Ferrari F40 практично не експлуатували протягом усього життя. У 1992 році одометр показував лише 116 км, у 2006 році — 351 км, а під час продажу у 2012 році — 455 км.

Нинішній власник володів автомобілем останні 14 років і також майже не використовував його. Зараз пробіг суперкара становить лише 515 км.

Перед виставленням на торги дилер Ferrari of Newport Beach виконав технічне обслуговування вартістю близько 40 тисяч доларів. Автомобіль отримав нові свічки запалювання, акумулятор та комплект шин Pirelli P Zero.

Ferrari F40 здатна розганятися до 324 км/год

Суперкар оснащений 2,9-літровим бензиновим двигуном V8 із двома турбокомпресорами IHI, який працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач.

Потужність агрегату становить 471 к. с., максимальний крутний момент — 576 Нм. Розгін до 97 км/год займає 3,8 секунди, а максимальна швидкість сягає 324 км/год.

Кузов Ferrari F40 виконаний із карбону та кевлару, а його основою є сталевий трубчастий каркас. У салоні встановлені композитні спортивні сидіння з тканинною оббивкою, ремінні ручки дверей, перфоровані педалі та вікна з плексигласу.

Усього Ferrari випустила 1315 екземплярів F40. Завдяки мінімальному пробігу, винятковому стану та походженню від одного з найвідоміших діячів світового автопрому цей автомобіль вважається одним із найцінніших F40, що коли-небудь виставлялися на відкриті торги. Аукціон відбудеться 15 серпня 2026 року в Монтереї.